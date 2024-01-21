Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу. ФОТО

Вследствие ночной атаки беспилотников СБУ нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области РФ остановил свою работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Этот терминал - один из новейших и важных в России. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость.

По данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 21 января, в порту Усть-Луга Ленинградской области раздались взрывы. Произошел пожар на терминале компании "Новатек".