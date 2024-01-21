Атакованный беспилотниками СБУ российский нефтяной терминал остановил работу. ФОТО
Вследствие ночной атаки беспилотников СБУ нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области РФ остановил свою работу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Этот терминал - один из новейших и важных в России. Он работает на экспорт, но также поставляет топливо и для российских войск.
После атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.
Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб РФ. Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость.
По данным наших источников, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.
Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 21 января, в порту Усть-Луга Ленинградской области раздались взрывы. Произошел пожар на терминале компании "Новатек".
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@777AFU
Очень серьезный удар по карману болотных террористов и линия конкретно красная.
Пан Пачковский
@Q0MT6pFmbVqynsM
Танкеры покидают Усть-Луг не дождавшись загрузки. Технологический процесс из-за пожара на терминале «Новатэка» в Усть-Луге приостановлен, сообщили в компании.
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