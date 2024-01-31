Враг ударил по Покровску, 6 человек ранены, повреждены дома. ФОТО

30 января около 22:00 враг ударил по центральной части Покровска Донецкой области. В результате обстрела повреждены 5 многоквартирных домов, ранения получили 6 местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Покровского городского совета.

Последствия удара по Покровску

Как отмечается, по состоянию на 8 утра в контактный центр уже поступило 40 заявок относительно имеющихся повреждений жилых помещений покровчан.

Бригады коммунальных служб производят оценку масштабов разрушений в Покровске после чего приступят к выполнению восстановительных работ.

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