Последствия обстрела Сумщины: зафиксировано 230 ударов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 31 января, российские захватчики обстреливали территорию Сумской области. В общей сложности зафиксировано 230 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате обстрелов разрушено одно частное домовладение, повреждены три многоквартирных дома, три частных домовладения, две аптеки, помещения админздания и магазина", - говорится в сообщении.

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