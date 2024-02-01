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Последствия обстрела Сумщины: зафиксировано 230 ударов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 31 января, российские захватчики обстреливали территорию Сумской области. В общей сложности зафиксировано 230 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате обстрелов разрушено одно частное домовладение, повреждены три многоквартирных дома, три частных домовладения, две аптеки, помещения админздания и магазина", - говорится в сообщении.

Также читайте: Наибольшая активность российских ДРГ фиксируется на Сумщине, - Госпогранслужба

Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області

Автор: 

обстрел (27129) Сумская область (3125)


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І що? Де відповідь по кацапам !!!
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01.02.2024 12:10 Ответить
 
 