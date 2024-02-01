Последствия обстрела Сумщины: зафиксировано 230 ударов. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки, 31 января, российские захватчики обстреливали территорию Сумской области. В общей сложности зафиксировано 230 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
"В результате обстрелов разрушено одно частное домовладение, повреждены три многоквартирных дома, три частных домовладения, две аптеки, помещения админздания и магазина", - говорится в сообщении.
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Alex K #531926
показать весь комментарий01.02.2024 12:10 Ответить Мне нравится 0
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