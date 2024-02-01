Наслідки обстрілів Сумщини: зафіксовано 230 ударів. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби, 31 січня, російські загарбники обстрілювали територію Сумської області. Загалом зафіксовано 230 ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"У результаті обстрілів зруйновано одне приватне домоволодіння, пошкоджено три багатоквартирні будинки, три приватних домоволодіння, дві аптеки, приміщення адмінбудівлі та магазину", - йдеться в повідомленні.
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Alex K #531926
показати весь коментар01.02.2024 12:10 Відповісти Мені подобається 0
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