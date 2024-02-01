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Наслідки обстрілів Сумщини: зафіксовано 230 ударів. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби, 31 січня, російські загарбники обстрілювали територію Сумської області. Загалом зафіксовано 230 ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"У результаті обстрілів зруйновано одне приватне домоволодіння, пошкоджено три багатоквартирні будинки, три приватних домоволодіння, дві аптеки, приміщення адмінбудівлі та магазину", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області
Наслідки обстрілів Сумської області

Автор: 

обстріл (28486) Сумська область (3681)


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І що? Де відповідь по кацапам !!!
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01.02.2024 12:10 Відповісти
 
 