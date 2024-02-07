Задержаны мужчины, пытавшиеся незаконно попасть в Словакию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали группу мужчин, скрывавшихся в лесу у границы со Словакией, еще одного нарушителя задержали в пункте пропуска, он предоставил поддельные документы о непригодности к военной службе.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Движение группы неизвестных лиц, пытавшихся незаконно попасть в Словакию, зафиксировала фотоловушка. Выследить и остановить беглецов в лесу в нескольких сотнях метров от границы помогла служебная собака.

Одного нарушителя обнаружили вблизи украинско-словацкой границы. Он не смог объяснить цель своего пребывания там и признался в подлинных намерениях. Еще один человек в пункте пропуска "Малый Березный" предоставил поддельные документы о непригодности к военной службе и исключении из военного учета", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанные привлечены к ответственности, сообщения направлены в Нацполицию.

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