Задержаны мужчины, пытавшиеся незаконно попасть в Словакию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Пограничники задержали группу мужчин, скрывавшихся в лесу у границы со Словакией, еще одного нарушителя задержали в пункте пропуска, он предоставил поддельные документы о непригодности к военной службе.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Движение группы неизвестных лиц, пытавшихся незаконно попасть в Словакию, зафиксировала фотоловушка. Выследить и остановить беглецов в лесу в нескольких сотнях метров от границы помогла служебная собака.
Одного нарушителя обнаружили вблизи украинско-словацкой границы. Он не смог объяснить цель своего пребывания там и признался в подлинных намерениях. Еще один человек в пункте пропуска "Малый Березный" предоставил поддельные документы о непригодности к военной службе и исключении из военного учета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанные привлечены к ответственности, сообщения направлены в Нацполицию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба було Буданову атлістать і сиділи б зараз рядом з Арестовичем
але дивуватись нічому , бо який преЗедент ухилянт , таке і населення ,
на жаль 😡
Кордон охороняють бойові ліліпути?
Не було до нас такого лайна в історії, щоб під час великої війни за виживання країни, еліти не воювали, а крали. Хоч совок, хоч фашизм, хоч демократія - сини начальства йшли на фронт, отримували поранення, гинули. Серед начальства проводились чистки. А тут лайно в кабінетах шукає крайніх, які підуть на м'ясо без зброї та БК, бо провалено дипломатію, виробництво, кадри.