Оккупанты снова нанесли удар по Селидово: разрушена больница. ФОТО

В ночь на 14 февраля россияне обстреляли Селидово в Донецкой области. Ранен один человек, около 100 пациентов больницы эвакуируют в другие города.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Около часа ночи город подвергся очередному обстрелу — поврежден один из корпусов больницы.

"Вероятно под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. Около 100 пациентов Селидовской больницы власти перевозят в больницы Покровска и Мирнограда", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, полиция и местные власти: проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений.

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Среди раненых — двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под развалинами находятся еще 4 человека", - сообщил Филашкин.

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