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Оккупанты снова нанесли удар по Селидово: разрушена больница. ФОТО

В ночь на 14 февраля россияне обстреляли Селидово в Донецкой области. Ранен один человек, около 100 пациентов больницы эвакуируют в другие города.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Около часа ночи город подвергся очередному обстрелу — поврежден один из корпусов больницы.

"Вероятно под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. Около 100 пациентов Селидовской больницы власти перевозят в больницы Покровска и Мирнограда", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, полиция и местные власти: проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений.

13 февраля около 23:30 россияне попали в 5-этажку — 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью

Среди раненых — двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под развалинами находятся еще 4 человека", - сообщил Филашкин.

Также смотрите: Россияне ночью обстреляли Селидово на Донетчине: Ранена женщина и двое детей. ФОТОрепортаж

Обстріл лікарні у Селидовому
Обстріл лікарні у Селидовому
Обстріл лікарні у Селидовому

Автор: 

обстрел (27366) Донецкая область (9767)


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А на цей раз що кацапня вкине? Про три знищених армії ЗСУ на полігоні?
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14.02.2024 06:45 Ответить
Уже. Вчора в коментах на ютубі хвалились, що накрили полігон, де вишикувані були півтори тисячі військових.
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14.02.2024 07:35 Ответить
 
 