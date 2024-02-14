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Окупанти знову завдали удару по Селидовому: зруйнована лікарня. ФОТО

У ніч на 14 лютого росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області. Поранено одну людину, близько 100 пацієнтів лікарні евакуйовують в інші міста.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні.

"Ймовірно під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина. Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні влада перевозить до лікарень Покровська і Мирнограда", - йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада: проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень.

13 лютого  близько 23:30 росіяни поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю

"Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу.

З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини", - повідомив Філашкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: у Селидовому пошкоджено 15 будинків, під вогнем Авдіївка та Костянтинівка. ФОТОрепортаж

Обстріл лікарні у Селидовому
Обстріл лікарні у Селидовому
Обстріл лікарні у Селидовому

Автор: 

обстріл (28700) Донецька область (8586)


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А на цей раз що кацапня вкине? Про три знищених армії ЗСУ на полігоні?
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14.02.2024 06:45 Відповісти
Уже. Вчора в коментах на ютубі хвалились, що накрили полігон, де вишикувані були півтори тисячі військових.
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14.02.2024 07:35 Відповісти
 
 