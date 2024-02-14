Окупанти знову завдали удару по Селидовому: зруйнована лікарня. ФОТО
У ніч на 14 лютого росіяни обстріляли Селидове у Донецькій області. Поранено одну людину, близько 100 пацієнтів лікарні евакуйовують в інші міста.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Близько першої години ночі місто зазнало чергового обстрілу — пошкоджено один із корпусів лікарні.
"Ймовірно під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина. Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні влада перевозить до лікарень Покровська і Мирнограда", - йдеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальники, поліція і місцева влада: проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 м², евакуюють хворих з пошкоджених приміщень.
13 лютого близько 23:30 росіяни поцілили у 5-поверхівку — 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю
"Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу.
З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини", - повідомив Філашкін.
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