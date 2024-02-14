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Под ударами оккупантов за прошедшие сутки находились 17 населенных пунктов в Запорожье, в Малой Токмачке погиб мужчина. ФОТО

За прошедшие сутки враг нанес 182 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты ударили 5 авиаснарядами по Малой Токмачке, Новодаровке и Работино, совершили 7 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малой Токмачки и Работино, а также 48 БПЛА-атак по Малиновке, Чаривному, Лобковому и Новоданиловке.

122 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Зализничного, Новодаровки, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Каменского, Степногорска и других прифронтовых городов и сел", - говорится в сообщении.

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В результате артиллерийского удара военнослужащих РФ по жилому дому погиб 67-летний житель Малой Токмачки.

Обстріли на Запоріжжі
Обстріли на Запоріжжі

Автор: 

обстрел (27366) Запорожская область (3122)


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