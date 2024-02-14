Під ударами окупантів минулої доби перебували 17 населених пунктів на Запоріжжі, у Малій Токмачці загинув чоловік. ФОТО
Минулої доби ворог завдав 182 удари по 17 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти вгатили 5 авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БПЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці.
122 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок артилерійського удару військовослужбовців РФ по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки.
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