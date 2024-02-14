Боевой медик Михаил Лазорык погиб на фронте. ФОТО
На фронте погиб боевой медик Михаил Лазорык.
Об этом сообщил в фейсбуке Владимир Дорош, передает Цензор.НЕТ.
"Страшное известие, к сожалению, подтвердилось: погиб житель села Старые Куты Косовского района Ивано-Франковской области, боевой медик Михаил Дмитриевич ЛАЗОРЫК, 1981 года рождения. Михаил спасал под обстрелами тяжелораненых бойцов. С 25 января 2024 года боевой медик считался пропавшим без вести на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
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