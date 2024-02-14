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Новости Фото Война
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Боевой медик Михаил Лазорык погиб на фронте. ФОТО

На фронте погиб боевой медик Михаил Лазорык.

Об этом сообщил в фейсбуке Владимир Дорош, передает Цензор.НЕТ.

"Страшное известие, к сожалению, подтвердилось: погиб житель села Старые Куты Косовского района Ивано-Франковской области, боевой медик Михаил Дмитриевич ЛАЗОРЫК, 1981 года рождения. Михаил спасал под обстрелами тяжелораненых бойцов. С 25 января 2024 года боевой медик считался пропавшим без вести на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Михайло Лазорик

Автор: 

Донецкая область (9767) потери (4398)


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Вічна память і дякую (
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14.02.2024 14:33 Ответить
Не забудем. Відомстим. Спи спокійно.
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14.02.2024 15:12 Ответить
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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14.02.2024 15:14 Ответить
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14.02.2024 15:15 Ответить
Вічна слава Героям! Біль...
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14.02.2024 15:18 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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14.02.2024 15:33 Ответить
 
 