Бойовий медик Михайло Лазорик загинув на фронті. ФОТО
На фронті загинув бойовий медик Михайло Лазорик.
Про це повідомив у фейсбуці Володимир Дорош, інформує Цензор.НЕТ.
"Страшна звістка, на жаль, підтвердилася: загинув житель села Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області, бойовий медик Михайло Дмитрович ЛАЗОРИК, 1981 р.н. Михайло рятував під обстрілами важкопоранених бійців. З 25 січня 2024 року бойовий медик вважався зниклим безвісти на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.
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Oleh Syvenkyy
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