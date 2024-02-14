Бойовий медик Михайло Лазорик загинув на фронті. ФОТО

На фронті загинув бойовий медик Михайло Лазорик.

Про це повідомив у фейсбуці Володимир Дорош, інформує Цензор.НЕТ.

"Страшна звістка, на жаль, підтвердилася: загинув житель села Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області, бойовий медик Михайло Дмитрович ЛАЗОРИК, 1981 р.н. Михайло рятував під обстрілами важкопоранених бійців. З 25 січня 2024 року бойовий медик вважався зниклим безвісти на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: З бойовою медикинею з Німеччини Діаною Вагнер попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж