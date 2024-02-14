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Бойовий медик Михайло Лазорик загинув на фронті. ФОТО

На фронті загинув бойовий медик Михайло Лазорик.

Про це повідомив у фейсбуці Володимир Дорош, інформує Цензор.НЕТ.

"Страшна звістка, на жаль, підтвердилася: загинув житель села Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області, бойовий медик Михайло Дмитрович ЛАЗОРИК, 1981 р.н. Михайло рятував під обстрілами важкопоранених бійців. З 25 січня 2024 року бойовий медик вважався зниклим безвісти на Донецькому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: З бойовою медикинею з Німеччини Діаною Вагнер попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Михайло Лазорик

Автор: 

Донецька область (8586) втрати (4413)


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Вічна память і дякую (
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14.02.2024 14:33 Відповісти
Не забудем. Відомстим. Спи спокійно.
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14.02.2024 15:12 Відповісти
Svitla Pam'yat'...🇺🇦
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14.02.2024 15:14 Відповісти
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14.02.2024 15:15 Відповісти
Вічна слава Героям! Біль...
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14.02.2024 15:18 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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14.02.2024 15:33 Відповісти
 
 