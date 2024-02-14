Преступление экоцида: сообщено о подозрении пяти российским военным, руководившим обстрелами ядерной установки под Харьковом. ФОТОрепортаж (обновлено)
Украинские прокуроры впервые сообщили о подозрении в совершении преступления экоцида вместе с преступлением агрессии и военными преступлениями, российскому генерал-полковнику и четырём его подчиненным. Они руководили обстрелами единственной в мире ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" и хранилища ядерных материалов, расположенных под Харьковом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Харьковской прокуратуры.
Как отмечается, Специализированная экологическая прокуратура Харьковской областной прокуратуры и СБУ установили пятерых российских военнослужащих, которые предоставляли подчиненным преступные приказы на обстрелы Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.
"Насколько нам известно, это будет первый в мире случай уголовного преследования за преступление экоцида, совершенное во время войны. По имеющейся информации, подозреваемый командир также был причастен к преступлениям в Сирии. Тогда он не понес наказание и теперь воюет против Украины", – отметил Андрей Костин.
"Твердо верю, что сегодня мы совместно со всем цивилизованным миром способны обеспечить неотвратимость наказания за подобные преступления. Каждый день совместной работы приближает нас к восстановлению справедливости", - подчеркнул Генпрокурор.
С начала марта по середину сентября 2022 года Институт подвергался 74 ударам со стороны оккупантов. Били авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч" и "Пион".
Согласно заключению комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертиз, окружающей среде причинен ущерб на сумму почти 15 млрд гривен. Стоимость и объемы восстановительных работ зданий и сооружений Института, которые уничтожены и повреждены, составляют более 30 млн гривен. И это не окончательные цифры. Вражескими обстрелами уничтожено эксклюзивное многомиллионное оборудование, аналогов которого в мире нет.
Главный подозреваемый — генерал-полковник, на тот момент — действующий командующий Западным военным округом из РФ, который непосредственно руководил уничтожением ХФТИ.
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на командующих российскими войсками, которые причастны к попытке совершения экоцида в Харьковской области.
Речь идет о руководителе Западного военного округа вооруженных сил россии, генерал-полковнике Александре Журавлеве и четырех его подчиненных:
▪️ генерал-лейтенанте Олеге Маковецком, командующем 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;
▪️ генерал-лейтенанте Владиславе Ершове – командующем 6-й общевойсковой армией;
▪️ полковнике Павле Пилюкове – командире 45-й артиллерийской бригады большой мощности;
▪️ полковнике Евгение Геращенко – командире 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригады.
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Головне, щоб їм не злили про операцію з ОПУ, як за вагнерівців прутіна!!
Як не прикро, але свого «МОССАДУ» чекати від привладних КВНщиків та приквартальних з 95, марна справа!
У них дуже рідкий стул…. Оманські напужали, аж до усь….!! Смердять, усій Україні…
Слава Україні !!