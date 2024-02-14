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Преступление экоцида: сообщено о подозрении пяти российским военным, руководившим обстрелами ядерной установки под Харьковом. ФОТОрепортаж (обновлено)

генпрокурор,екоцид

Украинские прокуроры впервые сообщили о подозрении в совершении преступления экоцида вместе с преступлением агрессии и военными преступлениями, российскому генерал-полковнику и четырём его подчиненным. Они руководили обстрелами единственной в мире ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" и хранилища ядерных материалов, расположенных под Харьковом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Харьковской прокуратуры.

Как отмечается, Специализированная экологическая прокуратура Харьковской областной прокуратуры и СБУ установили пятерых российских военнослужащих, которые предоставляли подчиненным преступные приказы на обстрелы Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище ядерных материалов.

"Насколько нам известно, это будет первый в мире случай уголовного преследования за преступление экоцида, совершенное во время войны. По имеющейся информации, подозреваемый командир также был причастен к преступлениям в Сирии. Тогда он не понес наказание и теперь воюет против Украины", – отметил Андрей Костин.

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"Твердо верю, что сегодня мы совместно со всем цивилизованным миром способны обеспечить неотвратимость наказания за подобные преступления. Каждый день совместной работы приближает нас к восстановлению справедливости", - подчеркнул Генпрокурор.

С начала марта по середину сентября 2022 года Институт подвергался 74 ударам со стороны оккупантов. Били авиабомбами, осколочно-фугасными снарядами ствольной артиллерии, осколочно-фугасными и кассетными снарядами реактивных систем залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч" и "Пион".

Согласно заключению комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертиз, окружающей среде причинен ущерб на сумму почти 15 млрд гривен. Стоимость и объемы восстановительных работ зданий и сооружений Института, которые уничтожены и повреждены, составляют более 30 млн гривен. И это не окончательные цифры. Вражескими обстрелами уничтожено эксклюзивное многомиллионное оборудование, аналогов которого в мире нет.

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Главный подозреваемый — генерал-полковник, на тот момент — действующий командующий Западным военным округом из РФ, который непосредственно руководил уничтожением ХФТИ.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на командующих российскими войсками, которые причастны к попытке совершения экоцида в Харьковской области.

Речь идет о руководителе Западного военного округа вооруженных сил россии, генерал-полковнике Александре Журавлеве и четырех его подчиненных:
▪️ ⁠генерал-лейтенанте Олеге Маковецком, командующем 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны;
▪️ ⁠генерал-лейтенанте Владиславе Ершове – командующем 6-й общевойсковой армией;
▪️ ⁠полковнике Павле Пилюкове – командире 45-й артиллерийской бригады большой мощности;
▪️ ⁠ ⁠полковнике Евгение Геращенко – командире 79-й гвардейской реактивной артиллерийской Новозыбковской бригады.

Російські військові командувачі, які керували обстрілами ядерної установки

Пошкоджений обстрілами Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів"
Поврежденный обстрелами Харьковский физико-технический институт, где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов"


Пошкоджений обстрілами Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів"

Пошкоджений обстрілами Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів"
Поврежденный обстрелами Харьковский физико-технический институт, где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов"

Автор: 

армия РФ (19375) Харьков (7518) ядерная безопасность (495) подозрение (492) расследование экоцида (14)


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...А для чого ховати їхні рила від суспільства..?...
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14.02.2024 19:03 Ответить
Ківа, гіві, моторило та інші окупанти з московії, вже чекають цих воєнних злочинців на кабздонщині!
Головне, щоб їм не злили про операцію з ОПУ, як за вагнерівців прутіна!!
Як не прикро, але свого «МОССАДУ» чекати від привладних КВНщиків та приквартальних з 95, марна справа!
У них дуже рідкий стул…. Оманські напужали, аж до усь….!! Смердять, усій Україні…
Слава Україні !!
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14.02.2024 19:27 Ответить
Моссад формирует народ, общество, нация страны. Власть только выполняет требования избирателя. Мы катастрофически это не усваиваем. Веками при чём. И не только схему Моссада как борьба с врагами нации. А ещё массу элементарного. Даже Албания себя осознала в эти годы последние. Македония и прочие маленькие страны. Я ответа не знаю. Грабли ковром по стране --- ходим и лупим, ходим и лупим.
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14.02.2024 21:09 Ответить
 
 