Злочин екоциду: повідомлено про підозру п’ятьом російським військовим, які керували обстрілами ядерної установки під Харковом. ФОТОрепортаж (оновлено)

Українські прокурори вперше повідомили про підозру у скоєнні злочину екоциду, разом зі злочином агресії та воєнними злочинами, російському генерал-полковнику та чотирьом його підлеглим. Вони керували обстрілами єдиної у світі ядерної підкритичної установки "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів, що розташовані під Харковом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Харківської прокуратури.

Як зазначається, Спеціалізована екологічна прокуратура Харківської обласної прокуратури та СБУ встановили пʼятьох російських військовослужбовців, які надавали підлеглим злочинні накази на обстріли Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" та сховище ядерних матеріалів.

"Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України", – зазначив Андрій Костін.

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"Твердо вірю, що сьогодні ми спільно з усім цивілізованим світом здатні забезпечити невідворотність покарання за подібні злочини. Кожен день спільної роботи наближає нас до відновлення справедливості", – наголосив Генпрокурор.



З початку березня до середини вересня 2022 року Інститут піддавався 74 ударам з боку окупантів. Били авіабомбами, осколково-фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню "Град", "Ураган", "Смерч" та "Піон".

Згідно з висновком комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, навколишньому природному середовищу заподіяно шкоди на суму майже 15 млрд гривень. Вартість та обсяги відновлювальних робіт будівель та споруд Інституту, які знищено та пошкоджено, складають понад 30 млн гривень. І це не остаточні цифри. Ворожими обстрілами знищено ексклюзивне багатомільйонне обладнання, аналогів якого у світі немає.

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Головний підозрюваний — генерал-полковник, на той момент — діючий командувач Західного військового округу зс рф, який безпосередньо керував знищенням ХФТІ.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на командувачів російських військ, які причетні до спроби вчинення екоциду на Харківщині.

Мова йде про керівника Західного військового округу збройних сил росії, генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих:

▪️ ⁠генерал-лейтенанта Олега Маковецького, командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;

▪️ ⁠генерал-лейтенанта Владислава Єршова – командувача 6-ю загальновійськовою армією;

▪️ ⁠полковника Павла Пілюкова – командира 45-ї артилерійської бригади великої потужності;

▪️ ⁠ ⁠полковника Євгена Геращенка – командира 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

Пошкоджений обстрілами Харківський фізико-технічний інститут, де розміщена єдина у світі ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів"



