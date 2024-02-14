Бандиты готовили на Полтавщине убийство полицейского и депутата. Их задержали. ФОТО

В Кременчуге бандиты во главе с криминальным авторитетом застрелили мужчину и готовили убийства полицейского и депутата облсовета. Раскрыты 8 сообщников.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Банду возглавлял криминальный авторитет, входивший в нее его сын со своими знакомыми.

"В течение сентября 2023 – февраля 2024 годов подозреваемые готовили убийство заместителя начальника одного из райуправлений полиции в Днепропетровской области и депутата Полтавского облсовета.

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Полицейского намеревался лишить жизни через профессиональную деятельность, а депутата - в связи с общественной работой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропов", - говорится в сообщении.

Также следователи выяснили, что бандиты уже убили жителя Кременчуга, который с ними конфликтовал. В сентябре 2023 года мужчину застрелили из охотничьего ружья недалеко от места жительства.

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Затем бандиты пытались убить того, у кого купили ружье, но он смог скрыться.

Четырех членов банды отправили в СИЗО, относительно остальных вопрос о мере пресечения еще решают.



