Бандиты готовили на Полтавщине убийство полицейского и депутата. Их задержали. ФОТО
В Кременчуге бандиты во главе с криминальным авторитетом застрелили мужчину и готовили убийства полицейского и депутата облсовета. Раскрыты 8 сообщников.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Банду возглавлял криминальный авторитет, входивший в нее его сын со своими знакомыми.
"В течение сентября 2023 – февраля 2024 годов подозреваемые готовили убийство заместителя начальника одного из райуправлений полиции в Днепропетровской области и депутата Полтавского облсовета.
Полицейского намеревался лишить жизни через профессиональную деятельность, а депутата - в связи с общественной работой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропов", - говорится в сообщении.
Также следователи выяснили, что бандиты уже убили жителя Кременчуга, который с ними конфликтовал. В сентябре 2023 года мужчину застрелили из охотничьего ружья недалеко от места жительства.
Затем бандиты пытались убить того, у кого купили ружье, но он смог скрыться.
Четырех членов банды отправили в СИЗО, относительно остальных вопрос о мере пресечения еще решают.
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Щодо наркоти, там бадьоро що *******. Мені давали канал, але просили багато грошей за інфу. Можна було спрацювати, але зав"язаний Київ. Вирішив я особисто - ну його нафуй.
А перед 24 серпня, щей амністує їх, отой з КВНу… татаров відсхематозить…, як з беркутньою…
Це ж не Червінського мордувати…
ПРИВІТ.
І тільки коли посягнули на "обраних", тільки тоді арештували.
Теж цікаво, що продавцю зброї вдалося втекти - або був теж озброєний, або просто краще розумівся на можливостях зброї, ніж нападники.
Кожен психічно здоровий і несудимий громадянин має мати право на зброю. І я б ще додав обов'язкове навчання в старших класах школи і невеликий додатковий податок на тих, хто не володіє жодною вогнепальною зброєю.