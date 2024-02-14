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Бандити готували на Полтавщині вбивство поліцейського та депутата. Їх затримали. ФОТО

В Кременчуці бандити на чолі з кримінальним авторитетом застрелили чоловіка й готували вбивства поліцейського та депутата облради. Викрито 8 спільників.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Банду очолював кримінальний авторитет, входили до неї його син зі своїми знайомими.

"Упродовж вересня 2023 - лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської облради.

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Бандити з Кременчука

Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата - у зв’язку з громадською роботою щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та психотропів", - йдеться у повідомленні.

Також слідчі з’ясували, що бандити вже вбили мешканця Кременчука, який з ними конфліктував. У вересні 2023 року чоловіка застрелили з мисливської рушниці неподалік місця проживання. 

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Потім бандити намагалися вбити того, у кого купили рушницю, але він зміг утекти.

Чотирьох членів банди відправили до СІЗО, щодо решти питання про запобіжний захід ще вирішують.

Бандити з Кременчука
Бандити з Кременчука

Автор: 

затримання (4343) Нацполіція (15207) Офіс Генпрокурора (3261) Полтавська область (1124)


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Топ коментарі
+18
Розстріляти потрібно мразєй.
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14.02.2024 19:59
+13
Дивно, чого б це? Може, тому, що поліцай був частиною злочинних оборудок?
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14.02.2024 20:00
+11
банда з 8 виродків вбиває і т.д. і нема ні ментів ні сбу. бо менти прикривають їхні наркооборудки, а всесильне сбу з 30 лосів з револьверами в сауні підглядають за дівчатами.
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14.02.2024 20:29
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Розстріляти потрібно мразєй.
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14.02.2024 19:59 Відповісти
Правильно! А авторитета з сином відпустити
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14.02.2024 20:01 Відповісти
Щоб вони вбили вас або вашу сім'ю?
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14.02.2024 20:20 Відповісти
Дивно, чого б це? Може, тому, що поліцай був частиною злочинних оборудок?
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14.02.2024 20:00 Відповісти
А я там виріс.. тільки в Комсомольську.. Слава 90-им..
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14.02.2024 20:01 Відповісти
Горішні Плавні. Комсомольск давно у дупі.
Щодо наркоти, там бадьоро що *******. Мені давали канал, але просили багато грошей за інфу. Можна було спрацювати, але зав"язаний Київ. Вирішив я особисто - ну його нафуй.
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15.02.2024 03:09 Відповісти
..а якби поліцажм і депутаною були би, до прикладу, Татаров і Стефанчук, то вже й - не фсЬо так однозначно
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14.02.2024 20:05 Відповісти
Знову гроші не поділили?
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14.02.2024 20:05 Відповісти
Схоже на те...
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15.02.2024 03:10 Відповісти
Посадять, можливо, оті судді МАЙДАНУ, за *********** …
А перед 24 серпня, щей амністує їх, отой з КВНу… татаров відсхематозить…, як з беркутньою…
Це ж не Червінського мордувати…
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14.02.2024 20:09 Відповісти
Які менти і депутати, так само недолугі і бандюки ..
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14.02.2024 20:12 Відповісти
Кременчуг еще с девяностых резко отличался от остальных полтавских городов своей криминальностью.
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14.02.2024 20:17 Відповісти
Пролетариат, сер...Ничего не попишешь...В одном Комсомольске две Химии.
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14.02.2024 20:34 Відповісти
Там ставкі біля УМВС та нашого відділку у Горішніх плавнях бадьорі.
ПРИВІТ.
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15.02.2024 03:17 Відповісти
банда з 8 виродків вбиває і т.д. і нема ні ментів ні сбу. бо менти прикривають їхні наркооборудки, а всесильне сбу з 30 лосів з револьверами в сауні підглядають за дівчатами.
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14.02.2024 20:29 Відповісти
Угу, одне вбивство і спроба вбивтва іншого - бандитам зійшли з рук.
І тільки коли посягнули на "обраних", тільки тоді арештували.

Теж цікаво, що продавцю зброї вдалося втекти - або був теж озброєний, або просто краще розумівся на можливостях зброї, ніж нападники.
Кожен психічно здоровий і несудимий громадянин має мати право на зброю. І я б ще додав обов'язкове навчання в старших класах школи і невеликий додатковий податок на тих, хто не володіє жодною вогнепальною зброєю.
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14.02.2024 21:11 Відповісти
На разминирование минных полей их и на закапывание там же воронок..
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14.02.2024 20:41 Відповісти
А цей пахан, ще пустує з Раєвською (Мосєйчук) на Г+Г,бо я те лайно не дивлюся?

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14.02.2024 20:52 Відповісти
Сколько же ещё нужно фактов, трупов, войны что настала, что бы наконец вдундукало наше общество, что только конституционное право на защиту личности и своего имущества в виде закона о продаже огнестрела и с правом ношениЯ, решит древние совковые удрочки, схемы, беспредел ментов, урок, инородцев, залетных, иноверцев и прочей швали включая пятую колонну!?!?!?
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14.02.2024 20:57 Відповісти
Ну, не только и не сколько "право на ношение", но это "право на ношение" важная составляющая формирования правосознания свободного человека.
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15.02.2024 09:27 Відповісти
По статистике никто не побежит толпой покупать оружие. Это ведь ответственность перед законом при наличии оружия своего. Тут работает иное. У кого ствол нелегетимин---запросто подумает а есть ли такой но по закону у иного? Ну или на крайняк---кто первый передёрнет!? А дальше момент истины.
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15.02.2024 18:11 Відповісти
Главная проблема украинцев - страсть к халяве (проецируемая на мысль, что им все должны, в т.ч. и потому, что они кого-то от кого-то защищают). Эта страсть к халяве является следствием того, что украинцы, в подавляющем большинстве своем, не понимают простой вещи: я, человек, зарабатывающий свой хлеб честным трудом, в поте лица своего, есть основа всего. Я вершина мироздания и его краеугольный камень. Все остальные: менты, прокуроры, судьи, мэры, президенты - мой обслуживающий персонал, который я нанял, чтобы они делали дела, на которые у меня нет времени. Так как я самостоятелен и независим, государство (менты, прокуроры, судьи, мэры) мне не должны ни пенсий, ни внимания, ни заботы. Я сам о себе позабочусь. Я сам отвечаю за всё, что со мной происходит. Я сам кузнец своего счастья и благополучия. А вы идите, выполняйте свою работу, и не квакайте. Будете хорошо выполнять, так и быть - я вас бить не буду и, может, даже и денег дам (если добрый буду). А скажете, что я вам (или государству) что-то должен, я достану ствол и вас, сволочей, поперестреляю. Плохо будете работать за мои деньги - я вас пинками под нары загоню.
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15.02.2024 18:27 Відповісти
Можно и коротко. Не ощущают себя налогоплательщиками. Абсолютно причём. В Дании пенсы даже не голосуют, и студенты тоже, и бюджетники многие. Сложная тема это. И война эта тоже частично по данной причине, в том числе. Теперь поздно. Ситуацию может спасти только внешнее управление. Готов ли Запад? Сейчас нет.
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15.02.2024 19:16 Відповісти
Народні месники)
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14.02.2024 21:04 Відповісти
ещё неизвестно, кто там бандиты!
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14.02.2024 21:14 Відповісти
Недостатньо інформації для висновків...Та й подача тої , що є, теж трохи дивна. Банда бандитів, виявляється, купила мисливську рущницю і хотіла вбити продавця , але він утік.
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14.02.2024 21:36 Відповісти
ТТ, добротня балаклава. Бракує рушниці.
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14.02.2024 23:21 Відповісти
Да це якась хрєнь
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15.02.2024 02:25 Відповісти
Щось плани у них цікаві- мєнт і депутат, а ці назви в людей в5ликої любові не викликають.
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15.02.2024 03:21 Відповісти
 
 