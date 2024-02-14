Бандити готували на Полтавщині вбивство поліцейського та депутата. Їх затримали. ФОТО
В Кременчуці бандити на чолі з кримінальним авторитетом застрелили чоловіка й готували вбивства поліцейського та депутата облради. Викрито 8 спільників.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Банду очолював кримінальний авторитет, входили до неї його син зі своїми знайомими.
"Упродовж вересня 2023 - лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської облради.
Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата - у зв’язку з громадською роботою щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та психотропів", - йдеться у повідомленні.
Також слідчі з’ясували, що бандити вже вбили мешканця Кременчука, який з ними конфліктував. У вересні 2023 року чоловіка застрелили з мисливської рушниці неподалік місця проживання.
Потім бандити намагалися вбити того, у кого купили рушницю, але він зміг утекти.
Чотирьох членів банди відправили до СІЗО, щодо решти питання про запобіжний захід ще вирішують.
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Щодо наркоти, там бадьоро що *******. Мені давали канал, але просили багато грошей за інфу. Можна було спрацювати, але зав"язаний Київ. Вирішив я особисто - ну його нафуй.
А перед 24 серпня, щей амністує їх, отой з КВНу… татаров відсхематозить…, як з беркутньою…
Це ж не Червінського мордувати…
ПРИВІТ.
І тільки коли посягнули на "обраних", тільки тоді арештували.
Теж цікаво, що продавцю зброї вдалося втекти - або був теж озброєний, або просто краще розумівся на можливостях зброї, ніж нападники.
Кожен психічно здоровий і несудимий громадянин має мати право на зброю. І я б ще додав обов'язкове навчання в старших класах школи і невеликий додатковий податок на тих, хто не володіє жодною вогнепальною зброєю.