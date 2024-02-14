Бандити готували на Полтавщині вбивство поліцейського та депутата. Їх затримали. ФОТО

В Кременчуці бандити на чолі з кримінальним авторитетом застрелили чоловіка й готували вбивства поліцейського та депутата облради. Викрито 8 спільників.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Банду очолював кримінальний авторитет, входили до неї його син зі своїми знайомими.

"Упродовж вересня 2023 - лютого 2024 років підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської облради.

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Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата - у зв’язку з громадською роботою щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та психотропів", - йдеться у повідомленні.

Також слідчі з’ясували, що бандити вже вбили мешканця Кременчука, який з ними конфліктував. У вересні 2023 року чоловіка застрелили з мисливської рушниці неподалік місця проживання.

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Потім бандити намагалися вбити того, у кого купили рушницю, але він зміг утекти.

Чотирьох членів банди відправили до СІЗО, щодо решти питання про запобіжний захід ще вирішують.



