Схрон зі зброєю та боєприпасами знайшли на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У закинутій будівлі у селі на Чернігівщині знайшли схрон з арсеналом зброї: гранатометами, кулеметами, автоматами та боєприпасами.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.
Схрон виявили під час спільного відпрацювання з прикордонниками, яке відбувалося із залученням кінологів зі службовими собаками та поліцейських вибухотехніків.
"У нежитловій будівлі одного з віддалених сіл Корюківщини правоохоронці виявили три кулемети, сім протитанкових гранатометів, три автомати, постріл до СПГ, дві гранати із запалами, 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї", - розповіли в поліції.
Правоохоронці вилучили знайдене та відправили на експертизу.
Розслідування розпочали за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
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З іншого боку, навряд чи самі знайшли - якась курва настукала.