Схрон зі зброєю та боєприпасами знайшли на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У закинутій будівлі у селі на Чернігівщині знайшли схрон з арсеналом зброї: гранатометами, кулеметами, автоматами та боєприпасами.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Схрон виявили під час спільного відпрацювання з прикордонниками, яке відбувалося із залученням кінологів зі службовими собаками та поліцейських вибухотехніків.

"У нежитловій будівлі одного з віддалених сіл Корюківщини правоохоронці виявили три кулемети, сім протитанкових гранатометів, три автомати, постріл до СПГ, дві гранати із запалами, 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї", - розповіли в поліції.

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Правоохоронці вилучили знайдене та відправили на експертизу.

Розслідування розпочали за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).







