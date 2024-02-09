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Схрон зі зброєю та боєприпасами знайшли на Чернігівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У закинутій будівлі у селі на Чернігівщині знайшли схрон з арсеналом зброї: гранатометами, кулеметами, автоматами та боєприпасами.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Чернігівській області, передає Цензор.НЕТ.

Схрон виявили під час спільного відпрацювання з прикордонниками, яке відбувалося із залученням кінологів зі службовими собаками та поліцейських вибухотехніків.

"У нежитловій будівлі одного з віддалених сіл Корюківщини правоохоронці виявили три кулемети, сім протитанкових гранатометів, три автомати, постріл до СПГ, дві гранати із запалами, 100 набоїв до автоматичної стрілецької зброї", - розповіли в поліції.

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Правоохоронці вилучили знайдене та відправили на експертизу.

Розслідування розпочали за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Схрон зброї та боєприпасів знайшли на Чернігівщині
Схрон зброї та боєприпасів знайшли на Чернігівщині
Схрон зброї та боєприпасів знайшли на Чернігівщині
Схрон зброї та боєприпасів знайшли на Чернігівщині

Автор: 

зброя (7466) Нацполіція (15173) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+11
Обеззброюють Український Партизанмький Рух, аби здати Неньку кацапам....
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09.02.2024 11:30
+9
Ну, і нащо? Роздайте тим хто вижив, - бо хто ж їх захистить!
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09.02.2024 11:39
+6
Без таких схронов, в Сумской, Черниговской и Киевской областях, московиты окружили бы Киев к 10 му марта максимум.
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09.02.2024 11:35
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Обеззброюють Український Партизанмький Рух, аби здати Неньку кацапам....
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09.02.2024 11:30 Відповісти
Транспортуйте одразу на майдан. А, ні, false alarm, розходимось.
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09.02.2024 11:32 Відповісти
Без таких схронов, в Сумской, Черниговской и Киевской областях, московиты окружили бы Киев к 10 му марта максимум.
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09.02.2024 11:35 Відповісти
а причому тут схрони, не було їх тоді. може десь хтось з АТО щось і привіз, то воно ролі не зіграло, тоді багато зброї роздали людям і це так, допомогло.
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09.02.2024 13:18 Відповісти
Ну, і нащо? Роздайте тим хто вижив, - бо хто ж їх захистить!
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09.02.2024 11:39 Відповісти
Ех блін. Хлопці до майдану готуються , а тут ті нишпорки..
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09.02.2024 11:42 Відповісти
виявили, отак від фонаря не буває, хіба десь випадково, як було грибник побачив земля обсипалась і було видно, що щось не те і викликав поліцію, а тут здав хтось, от і "виявили".
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09.02.2024 13:20 Відповісти
После ЗРК "Тор" в сарае это пустячок).
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09.02.2024 11:42 Відповісти
Ех... ховати треба грамотно.
З іншого боку, навряд чи самі знайшли - якась курва настукала.
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09.02.2024 11:47 Відповісти
под сеном F-16...
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09.02.2024 11:59 Відповісти
А мусора, як і колишні НКВДисти продовжують боротьбу з озброєнням населення від внутрішніх і зовнішніх ворогів...
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09.02.2024 12:53 Відповісти
Панове , загалом думки коментаторів в правильному напрямку рухаються, але , нажаль,ми є свідками мусорської імітацї важливої діяльності. На фото можна помітити комплект рил мінімум на взвод , що завзято ухиляються виконувати обов"язок громадянина.
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09.02.2024 20:23 Відповісти
 
 