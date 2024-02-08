Бойову частини російської ракети X-101 знищили на Київщині. ВIДЕО
Правоохоронці виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала, на Київщині.
Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на території одного з домоволодінь було виявлено уламки російської крилатої ракети X-101.
"Фахівці вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала.
Бойову частину ракети, яка містить приблизно 250 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на підривний майданчик для подальшого знищення", - поінформували у Нацполіції.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар08.02.2024 15:24 Відповісти Мені подобається 6
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль