Бойову частини російської ракети X-101 знищили на Київщині. ВIДЕО

Правоохоронці виявили бойову частину ракети, яка не здетонувала, на Київщині.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на території одного з домоволодінь було виявлено уламки російської крилатої ракети X-101.

"Фахівці вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, встановили, що бойова частина ракети вціліла та не здетонувала.



Бойову частину ракети, яка містить приблизно 250 кілограмів вибухівки, поліцейські вивезли на підривний майданчик для подальшого знищення", - поінформували у Нацполіції.

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