Боевую часть российской ракеты X-101 уничтожили на Киевщине. ВИДЕО

Правоохранители обнаружили несдетонировавшую боевую часть ракеты на Киевщине.

Об этом сообщили в Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на территории одного из домовладений были обнаружены обломки российской крылатой ракеты X-101.

"Прибывшие на место происшествия специалисты взрывотехнической службы установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.

Боевую часть ракеты, которая содержит около 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения", - проинформировали в Нацполиции.

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