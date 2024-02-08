Боевую часть российской ракеты X-101 уничтожили на Киевщине. ВИДЕО
Правоохранители обнаружили несдетонировавшую боевую часть ракеты на Киевщине.
Об этом сообщили в Нацполиции, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, на территории одного из домовладений были обнаружены обломки российской крылатой ракеты X-101.
"Прибывшие на место происшествия специалисты взрывотехнической службы установили, что боевая часть ракеты уцелела и не сдетонировала.
Боевую часть ракеты, которая содержит около 250 килограммов взрывчатки, полицейские вывезли на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения", - проинформировали в Нацполиции.
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Чайка Київ
показать весь комментарий08.02.2024 15:24 Ответить Мне нравится 6
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