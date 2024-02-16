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Новости Фото Война
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Украина вернула тела 58 погибших воинов. ФОТОрепортаж

Тела павших защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялась очередная репатриационная мера, по результатам которой в Украину возвращены 58 погибших Защитников", - говорится в сообщении.

ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

"Тела наших Защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения", - добавили в Штабе.

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Повернення полеглих воїнів
Повернення полеглих воїнів
Повернення полеглих воїнів

Автор: 

обмен (1375) военнослужащие (6148)


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Топ комментарии
+10
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.02.2024 12:54
+9
На колінах... Героям вічна слава!
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16.02.2024 12:46
+6
Мільйон в дєнь. Обращайся к подоляку, і нє благодарі.
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16.02.2024 12:54
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На колінах... Героям вічна слава!
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16.02.2024 12:46 Ответить


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16.02.2024 12:46 Ответить
А що, росія не повертає?
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16.02.2024 12:51 Ответить
Слушай ,сколько платят? и я хочу ,буду как ты не высовывать язык из любой дупы.
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16.02.2024 12:53 Ответить
Мільйон в дєнь. Обращайся к подоляку, і нє благодарі.
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16.02.2024 12:54 Ответить
Нє-а. Я тєбя нє знаю, рєпутацієй рісковать нє хочу.
Ти работай лучшє тут, можєт, і запрімєтят, прєдложат.
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16.02.2024 12:59 Ответить
Сил і Божого благословіння тим українцям, які дочекалися своїх рідних. Це дуже боляче, але принаймні хоч буде місце, куди рідні зможуть прийти та поплакати..
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16.02.2024 12:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.02.2024 12:54 Ответить
Абрахамією там з ВРУ, і не пахло, мабуть листи жалістні пише за деріпаску…
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16.02.2024 13:48 Ответить
 
 