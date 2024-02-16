Украина вернула тела 58 погибших воинов. ФОТОрепортаж

Тела павших защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялась очередная репатриационная мера, по результатам которой в Украину возвращены 58 погибших Защитников", - говорится в сообщении.

ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

"Тела наших Защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения", - добавили в Штабе.

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