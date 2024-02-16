Україна повернула тіла 58 загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Тіла полеглих захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих Оборонців", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

"Тіла наших Захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання", - додали у Штабі.

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