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Новини Фото Війна
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Україна повернула тіла 58 загиблих воїнів. ФОТОрепортаж

Тіла полеглих захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

"Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих Оборонців", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

"Тіла наших Захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання", - додали у Штабі.

Читайте: Україна повернула тіла 77 загиблих військових

Повернення полеглих воїнів
Повернення полеглих воїнів
Повернення полеглих воїнів

Автор: 

обмін (1157) військовослужбовці (4765)


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Топ коментарі
+10
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.02.2024 12:54
+9
На колінах... Героям вічна слава!
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16.02.2024 12:46
+6
Мільйон в дєнь. Обращайся к подоляку, і нє благодарі.
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16.02.2024 12:54
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На колінах... Героям вічна слава!
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16.02.2024 12:46 Відповісти


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16.02.2024 12:46 Відповісти
А що, росія не повертає?
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16.02.2024 12:51 Відповісти
Слушай ,сколько платят? и я хочу ,буду как ты не высовывать язык из любой дупы.
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16.02.2024 12:53 Відповісти
Мільйон в дєнь. Обращайся к подоляку, і нє благодарі.
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16.02.2024 12:54 Відповісти
Нє-а. Я тєбя нє знаю, рєпутацієй рісковать нє хочу.
Ти работай лучшє тут, можєт, і запрімєтят, прєдложат.
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16.02.2024 12:59 Відповісти
Сил і Божого благословіння тим українцям, які дочекалися своїх рідних. Це дуже боляче, але принаймні хоч буде місце, куди рідні зможуть прийти та поплакати..
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16.02.2024 12:50 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.02.2024 12:54 Відповісти
Абрахамією там з ВРУ, і не пахло, мабуть листи жалістні пише за деріпаску…
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16.02.2024 13:48 Відповісти
 
 