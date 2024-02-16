Зеленский встретился со Штайнмайером: Обсудили важность запуска совместного производства вооружений. ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию провел встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства поблагодарил Штайнмайера за помощь, которую оказывает Германия Украине.

"Зеленский отметил внимание украинцев, которых Германия приютила после начала полномасштабной российской агрессии, и личную солидарность Франка-Вальтера Штайнмайера с нашей страной, в частности, его визит в деоккупированные населенные пункты Черниговской области.

Президент Украины ознакомил собеседника с ситуацией на фронте и актуальными потребностями защитников Украины в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также Зеленский и Штайнмайер отметили важность запуска совместного производства вооружений.

Лидеры уделили особое внимание реализации Украинской формулы мира, а также остановились на вопросе дальнейшего развития муниципальных и межрегиональных партнерств между Украиной и Германией, что должно воплощаться в конкретных договоренностях и проектах. В частности, стороны согласовали дальнейшие шаги по подготовке к следующей Конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в Берлине в июне этого года.

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