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Зеленский встретился со Штайнмайером: Обсудили важность запуска совместного производства вооружений. ФОТО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию провел встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства поблагодарил Штайнмайера за помощь, которую оказывает Германия Украине.

Зеленський та Штайнмаєр

"Зеленский отметил внимание украинцев, которых Германия приютила после начала полномасштабной российской агрессии, и личную солидарность Франка-Вальтера Штайнмайера с нашей страной, в частности, его визит в деоккупированные населенные пункты Черниговской области.

Президент Украины ознакомил собеседника с ситуацией на фронте и актуальными потребностями защитников Украины в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.

Зеленський та Штайнмаєр

Также Зеленский и Штайнмайер отметили важность запуска совместного производства вооружений.

Лидеры уделили особое внимание реализации Украинской формулы мира, а также остановились на вопросе дальнейшего развития муниципальных и межрегиональных партнерств между Украиной и Германией, что должно воплощаться в конкретных договоренностях и проектах. В частности, стороны согласовали дальнейшие шаги по подготовке к следующей Конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в Берлине в июне этого года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин хочет войны, а не мира. Он хочет уничтожить Украину, - Штайнмайер

Автор: 

Германия (6974) Зеленский Владимир (20452) Штайнмайер Франк-Вальтер (518)


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Топ комментарии
+10
Обговорили важливість обговорення важливості обговорення важливості
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16.02.2024 17:34
+6
Зустрілись дві Хвормули і давай хвормулірувать...
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16.02.2024 17:33
+5
Формулу не обговорювали?
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16.02.2024 17:33
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Формулу не обговорювали?
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16.02.2024 17:33 Ответить
То для фiзикiв))))
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16.02.2024 17:35 Ответить
Зустрілись дві Хвормули і давай хвормулірувать...
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16.02.2024 17:33 Ответить
Пора в труселях ездить...
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16.02.2024 17:34 Ответить
Дійсно соромно. Поряд з президентом Німеччини сидить якийсь бомж.
Цей нікчема навмисно так одягається?
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16.02.2024 18:03 Ответить
А я думаю пора форму Генералісімуса надягати. Особливо після Авдіївки. Форму вручать москалі.
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16.02.2024 18:36 Ответить
Обговорили важливість обговорення важливості обговорення важливості
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16.02.2024 17:34 Ответить
з язика зняв
....................................
"обговорили можливість"..... можливості можна обговорювати... наприклад:
- спільний політ на Марс;
- спільне вивчення Маріанської заглибини;
і далі далі - просто море можливостей...............
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16.02.2024 18:26 Ответить
ой, зелений вилупку, а "формулу штайнмаєра" ви обговорили? ні? а чьо так?
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16.02.2024 17:34 Ответить
Два дебіли
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16.02.2024 17:34 Ответить
Уже не сила.
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16.02.2024 17:37 Ответить
Та явний з них один - той що ліворуч!
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16.02.2024 17:56 Ответить
Стара,добра формула Штайнмайєра...
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16.02.2024 17:36 Ответить
Може досить пиз***и! Де снаряди , морда зелена????
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16.02.2024 17:40 Ответить
Вніматєльно вдивиься в ці оманливі, одурманені мутні очі, конторі нікому, нічого не повинні, крім мамирими, та гадськогопапи.
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16.02.2024 17:43 Ответить
Це просто якийсь вова сулейман бандер бей, трохи не голений, у м'ятих штанах , з одною ідеєю у голові , як більше вкрасти з того ,що дадуть.
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16.02.2024 17:58 Ответить
Штанкасапмайера підлікували???
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16.02.2024 17:44 Ответить
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16.02.2024 17:44 Ответить
І яка користь з твоєї пєтушиції? Краще мову вчи.
Нам потрібна військова допомога, а не гроші для зе-мародерів.
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16.02.2024 18:06 Ответить
зефуй кийко виліз
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16.02.2024 19:28 Ответить
Що, Мура, заважаю тобі забивати людям голови марною дурнею? Не нервуйся так, прийми пігулку
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16.02.2024 20:09 Ответить
недоумок, йди тихенько на.....!
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16.02.2024 20:11 Ответить
Кажу тобі, Мура, заспокойся. І перестань постити тут свою маячню.
Тобі по-людськи сказали, що ти марно відволікаєш людей своєю дурнею.
Твої зелені манси тут не пройдуть.
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16.02.2024 20:14 Ответить
ну розказуй, зеслизняк, як сходив?
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18.02.2024 17:01 Ответить
Йди проспися, мура. Тобі завтра на роботу.
Будеш знову строчити коментарі, подоляцька тля.
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18.02.2024 17:58 Ответить
Із собакою сспілкуватись - бліх набратись.
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23.02.2024 22:34 Ответить
Президент Германии какое отношение к оружию имеют!
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16.02.2024 17:47 Ответить
прямое
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16.02.2024 17:58 Ответить
Ну если ты долбик ? То не комментируй!
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16.02.2024 18:06 Ответить
ты же долбанутее на порядок
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16.02.2024 18:49 Ответить
Ты, *****, еще дома пристарелых будишь объезжать?
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16.02.2024 17:56 Ответить
Треба завжди прискіпливо вчитуватися в деталі, бо між фразою: Зеленський та Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь. Джерело:
та справжнім початком спільного виготовлання озброєнь може пройти не один десяток світових років ... Хоча, для зрітєлєй бидло марафона і так "зайдьот" ...
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16.02.2024 18:05 Ответить
Ну пошийте йому, нарешті, костюм і купіть нормальне взуття для міжнародних зустрічей! Як не як, а представляє він державу Україна, а не трукасвецьку партію "Слуга народу"!
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16.02.2024 18:13 Ответить
Теоретик околоюридичних клоунських наук кинувся у формули і запуски? Що ти дебільноє з своїми дєрмакамт можеш? Поц і бездарь!
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16.02.2024 18:46 Ответить
рожи козлиные, раньше чем думали?
не по букковелям водку да шашлыки жрать, а о укреплении обороноспособности надо думать.
эти люди не имеют право на власть.
им нет доверия
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16.02.2024 19:12 Ответить
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16.02.2024 19:15 Ответить
добре.
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17.02.2024 04:30 Ответить
 
 