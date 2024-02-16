Зеленский встретился со Штайнмайером: Обсудили важность запуска совместного производства вооружений. ФОТО
Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию провел встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Глава государства поблагодарил Штайнмайера за помощь, которую оказывает Германия Украине.
"Зеленский отметил внимание украинцев, которых Германия приютила после начала полномасштабной российской агрессии, и личную солидарность Франка-Вальтера Штайнмайера с нашей страной, в частности, его визит в деоккупированные населенные пункты Черниговской области.
Президент Украины ознакомил собеседника с ситуацией на фронте и актуальными потребностями защитников Украины в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.
Также Зеленский и Штайнмайер отметили важность запуска совместного производства вооружений.
Лидеры уделили особое внимание реализации Украинской формулы мира, а также остановились на вопросе дальнейшего развития муниципальных и межрегиональных партнерств между Украиной и Германией, что должно воплощаться в конкретных договоренностях и проектах. В частности, стороны согласовали дальнейшие шаги по подготовке к следующей Конференции по восстановлению Украины, которая должна пройти в Берлине в июне этого года.
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Цей нікчема навмисно так одягається?
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"обговорили можливість"..... можливості можна обговорювати... наприклад:
- спільний політ на Марс;
- спільне вивчення Маріанської заглибини;
і далі далі - просто море можливостей...............
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Нам потрібна військова допомога, а не гроші для зе-мародерів.
Тобі по-людськи сказали, що ти марно відволікаєш людей своєю дурнею.
Твої зелені манси тут не пройдуть.
Будеш знову строчити коментарі, подоляцька тля.
та справжнім початком спільного виготовлання озброєнь може пройти не один десяток світових років ... Хоча, для зрітєлєй бидло марафона і так "зайдьот" ...
не по букковелям водку да шашлыки жрать, а о укреплении обороноспособности надо думать.
эти люди не имеют право на власть.
им нет доверия