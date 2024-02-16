Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: Обговорили важливість запуску спільного виробництва озброєнь. ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави подякував Штайнмаєру за допомогу, яку надає Німеччина Україні.

"Зеленський відзначив увагу до українців, яких Німеччина прихистила після початку повномасштабної російської агресії, та особисту солідарність Франка-Вальтера Штайнмаєра з нашою країною, зокрема його візит до деокупованих населених пунктів Чернігівської області.

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Президент України ознайомив співрозмовника із ситуацією на фронті й актуальними потребами захисників України у протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський та Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь.

Лідери приділили особливу увагу реалізації Української формули миру, а також зупинилися на питанні подальшого розвитку муніципальних і міжрегіональних партнерств між Україною та Німеччиною, що має втілюватися в конкретних домовленостях і проєктах. Зокрема, сторони узгодили подальші кроки щодо підготовки до наступної Конференції з відновлення України, яка має відбутися в Берліні у червні цього року.

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