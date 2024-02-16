УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11388 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 185 38

Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром: Обговорили важливість запуску спільного виробництва озброєнь. ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини провів зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави подякував Штайнмаєру за допомогу, яку надає Німеччина Україні.

Зеленський та Штайнмаєр

"Зеленський відзначив увагу до українців, яких Німеччина прихистила після початку повномасштабної російської агресії, та особисту солідарність Франка-Вальтера Штайнмаєра з нашою країною, зокрема його візит до деокупованих населених пунктів Чернігівської області.

Також читайте: Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Найголовніше - захистити наших військових

Президент України ознайомив співрозмовника із ситуацією на фронті й актуальними потребами захисників України у протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Зеленський та Штайнмаєр

Також Зеленський та Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь.

Лідери приділили особливу увагу реалізації Української формули миру, а також зупинилися на питанні подальшого розвитку муніципальних і міжрегіональних партнерств між Україною та Німеччиною, що має втілюватися в конкретних домовленостях і проєктах. Зокрема, сторони узгодили подальші кроки щодо підготовки до наступної Конференції з відновлення України, яка має відбутися в Берліні у червні цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін хоче війни, а не миру. Він хоче знищити Україну, - Штайнмаєр

Автор: 

Німеччина (7374) Зеленський Володимир (23923) Штайнмаєр Франк-Вальтер (343)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Обговорили важливість обговорення важливості обговорення важливості
показати весь коментар
16.02.2024 17:34
+6
Зустрілись дві Хвормули і давай хвормулірувать...
показати весь коментар
16.02.2024 17:33
+5
Формулу не обговорювали?
показати весь коментар
16.02.2024 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Формулу не обговорювали?
показати весь коментар
16.02.2024 17:33 Відповісти
То для фiзикiв))))
показати весь коментар
16.02.2024 17:35 Відповісти
Зустрілись дві Хвормули і давай хвормулірувать...
показати весь коментар
16.02.2024 17:33 Відповісти
Пора в труселях ездить...
показати весь коментар
16.02.2024 17:34 Відповісти
Дійсно соромно. Поряд з президентом Німеччини сидить якийсь бомж.
Цей нікчема навмисно так одягається?
показати весь коментар
16.02.2024 18:03 Відповісти
А я думаю пора форму Генералісімуса надягати. Особливо після Авдіївки. Форму вручать москалі.
показати весь коментар
16.02.2024 18:36 Відповісти
Обговорили важливість обговорення важливості обговорення важливості
показати весь коментар
16.02.2024 17:34 Відповісти
з язика зняв
....................................
"обговорили можливість"..... можливості можна обговорювати... наприклад:
- спільний політ на Марс;
- спільне вивчення Маріанської заглибини;
і далі далі - просто море можливостей...............
показати весь коментар
16.02.2024 18:26 Відповісти
ой, зелений вилупку, а "формулу штайнмаєра" ви обговорили? ні? а чьо так?
показати весь коментар
16.02.2024 17:34 Відповісти
Два дебіли
показати весь коментар
16.02.2024 17:34 Відповісти
Уже не сила.
показати весь коментар
16.02.2024 17:37 Відповісти
Та явний з них один - той що ліворуч!
показати весь коментар
16.02.2024 17:56 Відповісти
Стара,добра формула Штайнмайєра...
показати весь коментар
16.02.2024 17:36 Відповісти
Може досить пиз***и! Де снаряди , морда зелена????
показати весь коментар
16.02.2024 17:40 Відповісти
Вніматєльно вдивиься в ці оманливі, одурманені мутні очі, конторі нікому, нічого не повинні, крім мамирими, та гадськогопапи.
показати весь коментар
16.02.2024 17:43 Відповісти
Це просто якийсь вова сулейман бандер бей, трохи не голений, у м'ятих штанах , з одною ідеєю у голові , як більше вкрасти з того ,що дадуть.
показати весь коментар
16.02.2024 17:58 Відповісти
Штанкасапмайера підлікували???
показати весь коментар
16.02.2024 17:44 Відповісти
ENACT WITHOUT DELAY THE "REBUILDING ECONOMIC PROSPERITY and OPPORTUNITY FOR UKRAINE ACT"



Создано 13 февраля 2024 г. Supporter Voices

Подписей: 79 259

Следующая цель: 150 000

Следующая цель

Сегодня подписали 23 529 человек (більше ніж вчора 17 919 человек)



Благодаря вашей поддержке у этой петиции есть шанс на победу! До следующей цели осталось всего 70 741 подписей. Поможете её достичь?
показати весь коментар
16.02.2024 17:44 Відповісти
І яка користь з твоєї пєтушиції? Краще мову вчи.
Нам потрібна військова допомога, а не гроші для зе-мародерів.
показати весь коментар
16.02.2024 18:06 Відповісти
зефуй кийко виліз
показати весь коментар
16.02.2024 19:28 Відповісти
Що, Мура, заважаю тобі забивати людям голови марною дурнею? Не нервуйся так, прийми пігулку
показати весь коментар
16.02.2024 20:09 Відповісти
недоумок, йди тихенько на.....!
показати весь коментар
16.02.2024 20:11 Відповісти
Кажу тобі, Мура, заспокойся. І перестань постити тут свою маячню.
Тобі по-людськи сказали, що ти марно відволікаєш людей своєю дурнею.
Твої зелені манси тут не пройдуть.
показати весь коментар
16.02.2024 20:14 Відповісти
ну розказуй, зеслизняк, як сходив?
показати весь коментар
18.02.2024 17:01 Відповісти
Йди проспися, мура. Тобі завтра на роботу.
Будеш знову строчити коментарі, подоляцька тля.
показати весь коментар
18.02.2024 17:58 Відповісти
Із собакою сспілкуватись - бліх набратись.
показати весь коментар
23.02.2024 22:34 Відповісти
Президент Германии какое отношение к оружию имеют!
показати весь коментар
16.02.2024 17:47 Відповісти
прямое
показати весь коментар
16.02.2024 17:58 Відповісти
Ну если ты долбик ? То не комментируй!
показати весь коментар
16.02.2024 18:06 Відповісти
ты же долбанутее на порядок
показати весь коментар
16.02.2024 18:49 Відповісти
Ты, *****, еще дома пристарелых будишь объезжать?
показати весь коментар
16.02.2024 17:56 Відповісти
Треба завжди прискіпливо вчитуватися в деталі, бо між фразою: Зеленський та Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь. Джерело:
та справжнім початком спільного виготовлання озброєнь може пройти не один десяток світових років ... Хоча, для зрітєлєй бидло марафона і так "зайдьот" ...
показати весь коментар
16.02.2024 18:05 Відповісти
Ну пошийте йому, нарешті, костюм і купіть нормальне взуття для міжнародних зустрічей! Як не як, а представляє він державу Україна, а не трукасвецьку партію "Слуга народу"!
показати весь коментар
16.02.2024 18:13 Відповісти
Теоретик околоюридичних клоунських наук кинувся у формули і запуски? Що ти дебільноє з своїми дєрмакамт можеш? Поц і бездарь!
показати весь коментар
16.02.2024 18:46 Відповісти
рожи козлиные, раньше чем думали?
не по букковелям водку да шашлыки жрать, а о укреплении обороноспособности надо думать.
эти люди не имеют право на власть.
им нет доверия
показати весь коментар
16.02.2024 19:12 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2024 19:15 Відповісти
добре.
показати весь коментар
17.02.2024 04:30 Відповісти
 
 