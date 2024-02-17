Последствия обстрела Купянска: оккупанты сбросили на город не менее 5 авиабомб. ФОТОрепортаж
Вооруженные силы РФ сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска, в результате чего есть разрушения и ранены люди.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"17 февраля около 13:20 враг нанес авиаудар по жилым секторам г. Купянска.
Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Получили ранения две женщины 88 и 67 лет. Другая – тоже в дом. На данный момент известно об одной раненой женщине. Под завалами находятся еще люди", – говорится в сообщении.
Как отмечается, в городе есть разрушения и повреждение ряда гражданских объектов.
По предварительным данным, государство-агрессор сбросило на город, по меньшей мере, пять авиабомб.
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Яким саме чином, можна детальніше ?
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1758924215325978883 2 мин
Пришло сообщение от друга с https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Краматорска ! Попомните мои слова!!! Пока неизбавимся от https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #внутренних https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #врагов вот так город за городом будут кацапы стирать аж до Киева а то и до Житомира! Думайте если осталось чем!!!!