Последствия обстрела Купянска: оккупанты сбросили на город не менее 5 авиабомб. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы РФ сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска, в результате чего есть разрушения и ранены люди.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"17 февраля около 13:20 враг нанес авиаудар по жилым секторам г. Купянска.

Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Получили ранения две женщины 88 и 67 лет. Другая – тоже в дом. На данный момент известно об одной раненой женщине. Под завалами находятся еще люди", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, в городе есть разрушения и повреждение ряда гражданских объектов.

По предварительным данным, государство-агрессор сбросило на город, по меньшей мере, пять авиабомб.







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