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Последствия обстрела Купянска: оккупанты сбросили на город не менее 5 авиабомб. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы РФ сбросили авиабомбы на жилые кварталы Купянска, в результате чего есть разрушения и ранены люди.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"17 февраля около 13:20 враг нанес авиаудар по жилым секторам г. Купянска.

Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Получили ранения две женщины 88 и 67 лет. Другая – тоже в дом. На данный момент известно об одной раненой женщине. Под завалами находятся еще люди", – говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты ударили по Купянску: ранены 4 человека, разрушен двухэтажный дом на 2 подъезда, по меньшей мере 5 частных - повреждены (обновлено)

Наслідки обстрілу Купʼянська

Как отмечается, в городе есть разрушения и повреждение ряда гражданских объектов.

Наслідки обстрілу Купʼянська

По предварительным данным, государство-агрессор сбросило на город, по меньшей мере, пять авиабомб.

Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська

Читайте также: На Сумщине в результате минометных обстрелов погиб человек, еще один - получил ранения

Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська

Автор: 

обстрел (27292) Харьковщина (5577) Купянск (638)


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авіація московитів стає проблемою номер 1. і з тим треба щось терміново робити. але ж зелені чмошники затягують з отриманням авіації
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17.02.2024 18:37 Ответить
жаль мало у нас Патриотов
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17.02.2024 18:52 Ответить
"але ж зелені чмошники затягують з отриманням авіації"
Яким саме чином, можна детальніше ?
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17.02.2024 20:08 Ответить
Куп'янськ наступний після Авдіївки буде.
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17.02.2024 18:56 Ответить
завтра под Кулянском три самолета собьют
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17.02.2024 19:07 Ответить
действия нелюдей-рашистов, как это всё напоминает прступления гитлеровских нацистов
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17.02.2024 19:09 Ответить
цікаве діло...Тут пишуть,що русня скидає авіабомби,з авдіївки жаліються,що на них скидають великі авіабомби...А де ж наша хвацька ППО? Оснащена Петріотами та іншими ********* західними озброєннями? є ще десь пів-року тому читав у "крутих2 воєнних експертів з усього на світі типу Жданова,Світана,Злово Одєссіта тщо,що рослітуни навіть на 300 км бояться наближатися до України,а тут якісь авіабомби...Чи нас знову за дурачків тримають?
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17.02.2024 20:32 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1758924215325978883 2 мин

Пришло сообщение от друга с https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Краматорска ! Попомните мои слова!!! Пока неизбавимся от https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #внутренних https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #врагов вот так город за городом будут кацапы стирать аж до Киева а то и до Житомира! Думайте если осталось чем!!!!
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17.02.2024 20:43 Ответить
Звізда Куп'янську . Буде як с Авдієвкой
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17.02.2024 21:43 Ответить
 
 