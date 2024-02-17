Наслідки обстрілу Куп’янська: окупанти скинули на місто щонайменше 5 авіабомб. ФОТОрепортаж

Збройні сили РФ скинули авіабомби на житлові квартали Куп’янська, унаслідок чого є руйнування та поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"17 лютого близько 13:20 ворог завдав авіаудару по житлових секторах м. Купʼянськ.



Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років.



Інша - також у будинок. Станом на зараз відомо про одну поранену жінку. Під завалами перебувають ще люди", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, у місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів.

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За попередніми даними, держава-агресор скинула на місто щонайменше пʼять авіабомб.







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