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Наслідки обстрілу Куп’янська: окупанти скинули на місто щонайменше 5 авіабомб. ФОТОрепортаж

Збройні сили РФ скинули авіабомби на житлові квартали Куп’янська, унаслідок чого є руйнування та поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"17 лютого близько 13:20 ворог завдав авіаудару по житлових секторах м. Купʼянськ.

Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років.

Інша - також у будинок. Станом на зараз відомо про одну поранену жінку. Під завалами перебувають ще люди", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Куп’янську: поранено 4 людини, зруйновано двоповерховий будинок на 2 під’їзди, щонайменше 5 приватних - пошкоджено (оновлено)

Наслідки обстрілу Купʼянська

Як зазначається, у місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів.

Також читайте: Рашисти завдають ударів по Харкову та області

Наслідки обстрілу Купʼянська

За попередніми даними, держава-агресор скинула на місто щонайменше пʼять авіабомб.

Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська

Також дивіться: Ворог масовано обстріляв Липці на Харківщині: пошкоджено бібліотеку, сільраду, склад. ФОТО

Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська
Наслідки обстрілу Купʼянська

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054) Куп’янськ (763)


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авіація московитів стає проблемою номер 1. і з тим треба щось терміново робити. але ж зелені чмошники затягують з отриманням авіації
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17.02.2024 18:37 Відповісти
жаль мало у нас Патриотов
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17.02.2024 18:52 Відповісти
"але ж зелені чмошники затягують з отриманням авіації"
Яким саме чином, можна детальніше ?
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17.02.2024 20:08 Відповісти
Куп'янськ наступний після Авдіївки буде.
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17.02.2024 18:56 Відповісти
завтра под Кулянском три самолета собьют
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17.02.2024 19:07 Відповісти
действия нелюдей-рашистов, как это всё напоминает прступления гитлеровских нацистов
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17.02.2024 19:09 Відповісти
цікаве діло...Тут пишуть,що русня скидає авіабомби,з авдіївки жаліються,що на них скидають великі авіабомби...А де ж наша хвацька ППО? Оснащена Петріотами та іншими ********* західними озброєннями? є ще десь пів-року тому читав у "крутих2 воєнних експертів з усього на світі типу Жданова,Світана,Злово Одєссіта тщо,що рослітуни навіть на 300 км бояться наближатися до України,а тут якісь авіабомби...Чи нас знову за дурачків тримають?
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17.02.2024 20:32 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1758924215325978883 2 мин

Пришло сообщение от друга с https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Краматорска ! Попомните мои слова!!! Пока неизбавимся от https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #внутренних https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #врагов вот так город за городом будут кацапы стирать аж до Киева а то и до Житомира! Думайте если осталось чем!!!!
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17.02.2024 20:43 Відповісти
Звізда Куп'янську . Буде як с Авдієвкой
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17.02.2024 21:43 Відповісти
 
 