Наслідки обстрілу Куп’янська: окупанти скинули на місто щонайменше 5 авіабомб. ФОТОрепортаж
Збройні сили РФ скинули авіабомби на житлові квартали Куп’янська, унаслідок чого є руйнування та поранені.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"17 лютого близько 13:20 ворог завдав авіаудару по житлових секторах м. Купʼянськ.
Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років.
Інша - також у будинок. Станом на зараз відомо про одну поранену жінку. Під завалами перебувають ще люди", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів.
За попередніми даними, держава-агресор скинула на місто щонайменше пʼять авіабомб.
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Яким саме чином, можна детальніше ?
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1758924215325978883 2 мин
Пришло сообщение от друга с https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0?src=hashtag_click #Краматорска ! Попомните мои слова!!! Пока неизбавимся от https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #внутренних https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #врагов вот так город за городом будут кацапы стирать аж до Киева а то и до Житомира! Думайте если осталось чем!!!!