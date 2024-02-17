Рашисти завдають ударів по Харкову та області

Наразі ворог завдає ударів по території Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - йдеться у повідомленні.

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