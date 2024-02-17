Рашисти завдають ударів по Харкову та області
Наразі ворог завдає ударів по території Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+4 kharkov1000
показати весь коментар17.02.2024 15:25
+2 Al Kap
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+2 Yura B
показати весь коментар17.02.2024 15:31
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Будь ласка, зачекайте...
2. в НГУ чи в якийсь штурмовій підсилиться оборонний та наступальний склад.
ВИБАЧАЮТЬ!!!
Дякую ВАМ!!!