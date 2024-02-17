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Рашисти завдають ударів по Харкову та області

харків

Наразі ворог завдає ударів по території Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+4
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17.02.2024 15:25
+2
Шурік, не кажи гоп …
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17.02.2024 15:20
+2
Ну да, краще продердувати диван, та тут пистіти і вангувати. Сам не пробував щось зробити? Наприклад, піти в якусь штурмову, та щось змінити?
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17.02.2024 15:31
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Шурік, не кажи гоп …
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17.02.2024 15:20 Відповісти
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17.02.2024 15:25 Відповісти
Ну да, краще продердувати диван, та тут пистіти і вангувати. Сам не пробував щось зробити? Наприклад, піти в якусь штурмову, та щось змінити?
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17.02.2024 15:31 Відповісти
1. тут моменшає вангувальників, СКИГЛИтиків, та всёпропальщиків.

2. в НГУ чи в якийсь штурмовій підсилиться оборонний та наступальний склад.
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17.02.2024 15:46 Відповісти
Склоняю голову перед вами, та перед такими як ви.

ВИБАЧАЮТЬ!!!

Дякую ВАМ!!!
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17.02.2024 15:58 Відповісти
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17.02.2024 16:09 Відповісти
 
 