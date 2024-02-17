Рашисты наносят удары по Харькову и области

Сейчас враг наносит удары по территории Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - говорится в сообщении.

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