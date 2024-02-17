Рашисты наносят удары по Харькову и области
Сейчас враг наносит удары по территории Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - говорится в сообщении.
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+4 kharkov1000
показать весь комментарий17.02.2024 15:25
+2 Al Kap
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+2 Yura B
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2. в НГУ чи в якийсь штурмовій підсилиться оборонний та наступальний склад.
ВИБАЧАЮТЬ!!!
Дякую ВАМ!!!