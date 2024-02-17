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Рашисты наносят удары по Харькову и области

харків

Сейчас враг наносит удары по территории Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+4
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17.02.2024 15:25
+2
Шурік, не кажи гоп …
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17.02.2024 15:20
+2
Ну да, краще продердувати диван, та тут пистіти і вангувати. Сам не пробував щось зробити? Наприклад, піти в якусь штурмову, та щось змінити?
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17.02.2024 15:31
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Шурік, не кажи гоп …
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17.02.2024 15:20 Ответить
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17.02.2024 15:25 Ответить
Ну да, краще продердувати диван, та тут пистіти і вангувати. Сам не пробував щось зробити? Наприклад, піти в якусь штурмову, та щось змінити?
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17.02.2024 15:31 Ответить
1. тут моменшає вангувальників, СКИГЛИтиків, та всёпропальщиків.

2. в НГУ чи в якийсь штурмовій підсилиться оборонний та наступальний склад.
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17.02.2024 15:46 Ответить
Склоняю голову перед вами, та перед такими як ви.

ВИБАЧАЮТЬ!!!

Дякую ВАМ!!!
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17.02.2024 15:58 Ответить
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17.02.2024 16:09 Ответить
 
 