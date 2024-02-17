Враг массированно обстрелял Липцы на Харьковщине: повреждена библиотека, сельсовет, склад. ФОТО
Оккупанты этой ночью нанесли около 20 ударов по Липцам Харьковского района.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вражеский обстрел велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии.
"Повреждены здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов, грузовой автомобиль. Исключительно гражданские объекты!" – говорится в сообщении.
Інформації щодо постраждалих немає.
Раніше повідомлялося, що ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та ін.
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kharkov1000
показать весь комментарий17.02.2024 09:57 Ответить Мне нравится 0
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