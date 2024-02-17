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Враг массированно обстрелял Липцы на Харьковщине: повреждена библиотека, сельсовет, склад. ФОТО

Оккупанты этой ночью нанесли около 20 ударов по Липцам Харьковского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеский обстрел велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

"Повреждены здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов, грузовой автомобиль. Исключительно гражданские объекты!" – говорится в сообщении.

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Бібліотека у Липцях після обстрілу
Пошкоджена вантажівка у Липцях
Пошкоджена сільська рада у Липцях

Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що ворог продовжує обстрілювати територію Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 13 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань, Борівське, Петропавлівка, Синьківка, Іванівка та ін.

Автор: 

обстрел (27292) Харьковщина (5577)


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Вас же тут в першій день майже не хлібом-сіллю зустрічали...
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17.02.2024 09:57 Ответить
 
 