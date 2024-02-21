СБУ совместно с правоохранителями США, Великобритании и ЕС разоблачила международную группировку хакеров-вымогателей. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с правоохранительными органами США, Великобритании, Евросоюза и других стран-партнеров провели масштабную спецоперацию в разных частях света.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В результате совместных действий разоблачены участники мощной международной группировки хакеров под названием "LockBit". По материалам дела, злоумышленники воровали у известных компаний тайную информацию и персональные данные, а затем требовали за них "выкуп".

Среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и РФ. В течение почти 5 лет злоумышленники осуществили более 3 тыс. кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран, оказывающих оборонную помощь Украине.

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Задокументировано, что только от одной из американских компаний хакеры требовали более 90 млн долларов США. Для воровства корпоративных сведений хакеры использовали специально разработанные программы-вымогатели. По данным расследования, участники группировки дистанционно "запускали" вредоносное программное обеспечение на компьютеры пользователей. После этого вирус собирал закрытую информацию, а затем блокировал работу компьютерной техники и предлагал ее восстановить после уплаты денег. В случае отказа злоумышленники угрожали не только парализовать весь технологический процесс потерпевших компаний, но и "слить" их конфиденциальные данные в открытую сеть.

В результате многоэтапной спецоперации СБУ и западных партнеров даркнет-сайты хакерской группировки заблокированы правоохранителями. Кроме того, в США и семи странах Евросоюза изъято более 30 серверов, из которых злоумышленники проводили кибератаки и где хранили похищенные данные. При этом заблокировано более 200 криптовалютных счетов преступной группировки.

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В ходе следственных действий в Украине обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности. Полученные вещдоки будут предоставлены международным партнерам для продолжения расследования и привлечения виновных к ответственности.