СБУ совместно с правоохранителями США, Великобритании и ЕС разоблачила международную группировку хакеров-вымогателей. ФОТО
Киберспециалисты Службы безопасности совместно с правоохранительными органами США, Великобритании, Евросоюза и других стран-партнеров провели масштабную спецоперацию в разных частях света.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
В результате совместных действий разоблачены участники мощной международной группировки хакеров под названием "LockBit". По материалам дела, злоумышленники воровали у известных компаний тайную информацию и персональные данные, а затем требовали за них "выкуп".
Среди организаторов и участников группировки были граждане Украины и РФ. В течение почти 5 лет злоумышленники осуществили более 3 тыс. кибератак против финансовых учреждений и корпораций западных стран, оказывающих оборонную помощь Украине.
Задокументировано, что только от одной из американских компаний хакеры требовали более 90 млн долларов США. Для воровства корпоративных сведений хакеры использовали специально разработанные программы-вымогатели. По данным расследования, участники группировки дистанционно "запускали" вредоносное программное обеспечение на компьютеры пользователей. После этого вирус собирал закрытую информацию, а затем блокировал работу компьютерной техники и предлагал ее восстановить после уплаты денег. В случае отказа злоумышленники угрожали не только парализовать весь технологический процесс потерпевших компаний, но и "слить" их конфиденциальные данные в открытую сеть.
В результате многоэтапной спецоперации СБУ и западных партнеров даркнет-сайты хакерской группировки заблокированы правоохранителями. Кроме того, в США и семи странах Евросоюза изъято более 30 серверов, из которых злоумышленники проводили кибератаки и где хранили похищенные данные. При этом заблокировано более 200 криптовалютных счетов преступной группировки.
В ходе следственных действий в Украине обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности. Полученные вещдоки будут предоставлены международным партнерам для продолжения расследования и привлечения виновных к ответственности.
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правоохоронцями США, Великої Британії та ЄС викрито міжнародне угруповання хакерів-вимагачів, а СБУ долучилось на кінцевому етапі та потужно перетягнуло на себе ковдру оплесків.
Правоохоронців США до нього так і не підпускають?
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