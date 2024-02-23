Лидер демократов в Сенате США Шумер прибыл в Украину. ФОТО
В пятницу, 23 февраля, лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер прибыл с визитом в Украину. Он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Шумер сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал фото, сделанные во Львове. Американскую делегацию сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с вами, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность", - подчеркнул Шумер.
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+11 Alex Nosov #582146
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+7 Сергей Трофимов #428890
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сирітський.....сенатський бомж
Боря Джонсонюк ,то конкретно привозив,військову підтримку і копняка під дупу Зеленському.
Ще транслювали та транслюють фейки про те що: "давали би не більше ніж давали, але за гроші"
https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Пояснення : "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "
Також він заблокував в Сенаті поправку 1224 проголосовану респубілканцями,
щодо подовження лендлізу на 2024 рік
Ти працюючі кремлівським ботом отримуєш за коментар $7, - це вже доведений факт, тому й пишеш так багато та розводишь дописувачів на відповіді.
навпаки, якшо рашка переможе, то європа в своїй безпековій залежності від штатів поверненться до часів холодної війни. про геополітичну незалежність ЄС можна буде забути.
а страшний сон для штатів - це поразка раші та закриття кремлівськими гебнюками як бренду "путін", так і бренду "россія" із поступовим дрейфом принаймні частини рашки у бік ЄС.
"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с вами, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность", - подчеркнул Шумер.
По фактам:
лендліз від https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 республіканців , підтриманий в Сенаті тільки в квітні 2022, та зі https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 змінами : термін дії до 1 жовтня 2023
подовження лендлізу https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html республіканцями
"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."
Оказалось, что не может. 🙁 Похоже, что кремлевские падлы нашли вариант как держать американских политиков за 🥚🥚
Про лендліз, коротко - хто буде за нього платити? шмигаль і постійний від'ємний ріст у вьому, тому інші механізми.