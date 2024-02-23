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Лидер демократов в Сенате США Шумер прибыл в Украину. ФОТО

шумер

В пятницу, 23 февраля, лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер прибыл с визитом в Украину. Он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Шумер сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фото, сделанные во Львове. Американскую делегацию сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с вами, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность", - подчеркнул Шумер.

Чак Шумер в Україні

Читайте также: Лидер демократов Шумер посетит Украину и пообещает поддержку Конгресса США

Автор: 

визит (3086) США (26763) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+11
Что ето они на вид как бедные родственники приехали милостыню просить. Да у нас рядовой судья или прокурор или начальник ВЛК выглядит против них как мультимиллиардер с жирной лоснящейся мордой и в костюме за 10тыщ Евро. А если в ВР их сводить так они вообще ахереют от денежных мешков на ножках.
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23.02.2024 13:49
+7
Може примусять херпіду створити уряд порятунку України і заодно заявити: я устал, я ухожу!!! І тоді і гроші і зброю не будем встигати розвантажувати!
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23.02.2024 13:54
+7
Воно не лох якійсь й не "тряпка", його не змогли примусити навіть Татарова позбутися...
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23.02.2024 14:03
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Всі у Львові! Не на часі для зустрічей!
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23.02.2024 13:46 Ответить
Что ето они на вид как бедные родственники приехали милостыню просить. Да у нас рядовой судья или прокурор или начальник ВЛК выглядит против них как мультимиллиардер с жирной лоснящейся мордой и в костюме за 10тыщ Евро. А если в ВР их сводить так они вообще ахереют от денежных мешков на ножках.
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23.02.2024 13:49 Ответить
сирітський.....сенатський бомж
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23.02.2024 13:53 Ответить
лохи какие-то., небось еще и на великах на работу ездят и летают эконом классом. Позор !!!
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23.02.2024 14:21 Ответить
и я так же подумал
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23.02.2024 19:55 Ответить
Америка з нами...а що привіз ? озабоченності.?
Боря Джонсонюк ,то конкретно привозив,військову підтримку і копняка під дупу Зеленському.
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23.02.2024 13:52 Ответить
Ага. Фура с обещаниями и озабоченностями приехала. Куда разгружать?
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23.02.2024 13:57 Ответить
на ялтінскую набєрєжную, аккурат к століку с кавой. в августє, 23-го...
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23.02.2024 14:39 Ответить
привіз таку купу обіцянок...навіть не зняю, як він їх дотягнув.
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23.02.2024 13:52 Ответить
Може примусять херпіду створити уряд порятунку України і заодно заявити: я устал, я ухожу!!! І тоді і гроші і зброю не будем встигати розвантажувати!
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23.02.2024 13:54 Ответить
Воно не лох якійсь й не "тряпка", його не змогли примусити навіть Татарова позбутися...
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23.02.2024 14:03 Ответить
Це правда. Але подивимось...
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23.02.2024 16:01 Ответить
Саме Чак Шумер вніс поправку у закон про ленд-ліз обмеживши його термін з "до відновлення територіальної цілісності та суверенітету включно з Кримом", до - вересня 2023 року.
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23.02.2024 13:58 Ответить
Ленд-ліз не працює від слова--взагалі..А ми ,як діти цьому Ленд-лізу раділи..що ось ось піде постачання.
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23.02.2024 14:05 Ответить
Нам лівацькі рупори розповідали що він й не потрібний, а тут на форумі транслювали фейк спікера госдури рф Володіна, про те що "українцям за ленд-ліз прийдеться розраховуватися 100500 років..."

Ще транслювали та транслюють фейки про те що: "давали би не більше ніж давали, але за гроші"
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23.02.2024 14:13 Ответить
"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію", дякуємо Шумеру

https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html Пояснення : "Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. "
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23.02.2024 15:08 Ответить
Саме так

Також він заблокував в Сенаті поправку 1224 проголосовану респубілканцями,
щодо подовження лендлізу на 2024 рік
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23.02.2024 15:02 Ответить
Допомогу Україні блокують республіканці. Самий упоротий трампіст Джонсон навіть не ставить на голосування все, що дасть нам озброєння.

Ти працюючі кремлівським ботом отримуєш за коментар $7, - це вже доведений факт, тому й пишеш так багато та розводишь дописувачів на відповіді.
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23.02.2024 17:16 Ответить
Це фото чорне.....Енергетика чорна,дуже не приемно,шмуклер в синьому....погана енергетика
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23.02.2024 13:59 Ответить
Шумер вдягнувся в кольори українського прапора (синій піджак, жовта краватка), терміново покликати тарологів з мольфарами!
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23.02.2024 14:06 Ответить
О , приїхали до Львова.
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23.02.2024 14:00 Ответить
Замість зброї і грошей! Мабуть пожерти смачно приперся!
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23.02.2024 14:04 Ответить
на Львівську каву..з круасанами.
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23.02.2024 14:06 Ответить
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23.02.2024 14:14 Ответить
як би там не було, а схоже, шо в США вирішили, шо перемога України їм не вигідна. тому і будуть тягнути цей цирк далі. і справді, в разі перемоги України і приєднання її до ЄС, в купі із поточними тенденціями в європейському політикумі і впк, ЄС перетвориться на самостійну потужну геополітичну і військову силу. основна загроза для ЄС усувається, а позиції штатів в європі значно послабляться. тому в штатах питають, чому вони за ці європейські амбіції мають платити.
навпаки, якшо рашка переможе, то європа в своїй безпековій залежності від штатів поверненться до часів холодної війни. про геополітичну незалежність ЄС можна буде забути.
а страшний сон для штатів - це поразка раші та закриття кремлівськими гебнюками як бренду "путін", так і бренду "россія" із поступовим дрейфом принаймні частини рашки у бік ЄС.
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23.02.2024 14:27 Ответить
⚡️Україна і Данія підписали угоду про гарантії безпеки, - заступник глави Офісу президента Ігор Жовква
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23.02.2024 14:45 Ответить
Для медіа:
"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с вами, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность", - подчеркнул Шумер.

По фактам:
лендліз від https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 республіканців , підтриманий в Сенаті тільки в квітні 2022, та зі https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 змінами : термін дії до 1 жовтня 2023

подовження лендлізу https://www.holosameryky.com/a/ndaa-ukraine-democracy-defense-lend-lease-act-of-2022-congress-aid-to-ukraine-senate-house-law/7409306.html республіканцями
"У чорновому варіанті законопроєкту Палата Представників пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз іще на один рік, до кінця 2024-го. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію"
"Білому Дому насправді не потрібен законопроєкт про ленд-ліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію ленд-лізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."
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23.02.2024 15:14 Ответить
Кремлівська методичка.
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23.02.2024 17:11 Ответить
Республіканці, як і трамп - працюють на кремль.
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23.02.2024 17:13 Ответить
"Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву."

Оказалось, что не может. 🙁 Похоже, что кремлевские падлы нашли вариант как держать американских политиков за 🥚🥚
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24.02.2024 03:24 Ответить
Лідер більшості, яка безпорадна ізза меншості.....
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23.02.2024 15:21 Ответить
"Синій піджак"...ну, ну)) це ж частина політичної вистави "Шекспір", про необхідність змін у внутрішні політиці в Києві.

Про лендліз, коротко - хто буде за нього платити? шмигаль і постійний від'ємний ріст у вьому, тому інші механізми.
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25.02.2024 11:35 Ответить
 
 