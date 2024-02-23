Лидер демократов в Сенате США Шумер прибыл в Украину. ФОТО

В пятницу, 23 февраля, лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер прибыл с визитом в Украину. Он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Шумер сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фото, сделанные во Львове. Американскую делегацию сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с вами, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность", - подчеркнул Шумер.

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