Лідер демократів у Сенаті США Шумер прибув до України. ФОТО

У п’ятницю, 23 лютого, лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер прибув з візитом до України. Він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Шумер повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував фото, зроблене у Львові. Американську делегацію супроводжує посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з вами, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку", - наголосив Шумер.

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