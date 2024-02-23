Последствия обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 401 удар по населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области.
"Оккупанты совершили 105 БпЛА-атак, 224 артиллерийских и РСЗО-обстрелов населенных пунктов Пологовского и Васильевского районов. В результате акта вооруженной агрессии повреждены дома граждан, мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.
Враг продолжает атаковать прифронтовые населенные пункты Запорожской области. 22 февраля под прицел оккупантов попали Гуляйполе, Орехов, Работино, Новоданиловка, Новодаровка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Малиновка, Пятихатки.
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