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Последствия обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 401 удар по населенным пунктам Пологовского и Васильевского районов Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области.

"Оккупанты совершили 105 БпЛА-атак, 224 артиллерийских и РСЗО-обстрелов населенных пунктов Пологовского и Васильевского районов. В результате акта вооруженной агрессии повреждены дома граждан, мирные жители не пострадали", - говорится в сообщении.

Враг продолжает атаковать прифронтовые населенные пункты Запорожской области. 22 февраля под прицел оккупантов попали Гуляйполе, Орехов, Работино, Новоданиловка, Новодаровка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Малиновка, Пятихатки.

Обстріли Запорізької області 22
Обстріли Запорізької області 22
Обстріли Запорізької області 22
Обстріли Запорізької області 22

Автор: 

обстрел (27275) Запорожская область (3100)


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