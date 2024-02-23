УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9412 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 444 0

Наслідки обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти завдали 401 удар по населених пунктів Пологівського та Василівського районів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.

"Окупанти здійснили 105 БпЛА-атак, 224 артилерійських та РСЗВ-обстрілів населених пунктів Пологівського та Василівського районів. У результаті акту збройної агресії пошкоджені будинки громадян, мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує атакувати прифронтові населені пункти Запорізької області. 22 лютого під приціл окупантів потрапили Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоданилівка, Новодарівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Малинівка, П’ятихатки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів за минулу добу: росіяни атакували 10 областей. ІНФОГРАФІКА

Обстріли Запорізької області 22
Обстріли Запорізької області 22
Обстріли Запорізької області 22
Обстріли Запорізької області 22

Автор: 

обстріл (28613) Запорізька область (3624)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 