Наслідки обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж
Минулої доби окупанти завдали 401 удар по населених пунктів Пологівського та Василівського районів Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.
"Окупанти здійснили 105 БпЛА-атак, 224 артилерійських та РСЗВ-обстрілів населених пунктів Пологівського та Василівського районів. У результаті акту збройної агресії пошкоджені будинки громадян, мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Ворог продовжує атакувати прифронтові населені пункти Запорізької області. 22 лютого під приціл окупантів потрапили Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоданилівка, Новодарівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Малинівка, П’ятихатки.
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