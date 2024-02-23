Наслідки обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти завдали 401 удар по населених пунктів Пологівського та Василівського районів Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області.

"Окупанти здійснили 105 БпЛА-атак, 224 артилерійських та РСЗВ-обстрілів населених пунктів Пологівського та Василівського районів. У результаті акту збройної агресії пошкоджені будинки громадян, мирні жителі не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує атакувати прифронтові населені пункти Запорізької області. 22 лютого під приціл окупантів потрапили Гуляйполе, Оріхів, Роботине, Новоданилівка, Новодарівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Малинівка, П’ятихатки.

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