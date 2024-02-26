Премьер Болгарии Денков прибыл с визитом в Украину. ФОТОрепортаж
В понедельник, 26 февраля, премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией прибыл с визитом в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание БНТ.
В состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел – Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.
Подробности визита болгарское издание не сообщает.
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