Премьер Болгарии Денков прибыл с визитом в Украину. ФОТОрепортаж

В понедельник, 26 февраля, премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание БНТ.

В состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел – Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.

Подробности визита болгарское издание не сообщает.

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