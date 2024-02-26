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Премьер Болгарии Денков прибыл с визитом в Украину. ФОТОрепортаж

В понедельник, 26 февраля, премьер-министр Болгарии Николай Денков вместе с делегацией прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание БНТ.

В состав болгарской делегации также входят министры юстиции, окружающей среды и энергетики – Атанас Славов, Юлиан Попов и Румен Радев, заместители министров обороны и иностранных дел – Станимир Георгиев и Тихомир Стойчев, а также глава Минобороны адмирал Эмиль Ефтимов.

Подробности визита болгарское издание не сообщает.

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Ніколай Денков в Україні
Ніколай Денков в Україні
Ніколай Денков в Україні
Ніколай Денков в Україні
Ніколай Денков в Україні

Автор: 

Болгария (656) визит (3088)


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Топ комментарии
+3
По черзі з"їзжджаються Європейські керманичі. Схоже, ведуться кулуарні переговори, блазня до чогось схиляють. Про це нам, звісно, ніхто нічого не розповість, на публіку всі стандартно запевнятимуть в підтримці "стільки, скільки треба". Але. Ми на грані грандіозного шухєра...
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26.02.2024 09:16
+2
вилучення в кацапів бабла
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26.02.2024 09:15
+1
Я НЕ ПЛАТИВ
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26.02.2024 09:20
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26.02.2024 09:11 Ответить
Це що за розводняк?
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26.02.2024 09:12 Ответить
вилучення в кацапів бабла
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26.02.2024 09:15 Ответить
На рахунок кацапів не впевнений. Але те, що розводять українців на 11 £ - це точно.
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26.02.2024 09:18 Ответить
Я НЕ ПЛАТИВ
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26.02.2024 09:20 Ответить
Але ж, багато, мабуть, і платять.
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26.02.2024 09:25 Ответить
такі питання завжди ставлять кацапи "что по чем?"
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27.02.2024 08:19 Ответить
А українці перераховують без питань, навіть, не задумуючись, що їх просто розводять? Що ти мелеш?
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27.02.2024 08:51 Ответить
тов. Фьйодоров обі прийшла повістка на СВО.
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27.02.2024 09:40 Ответить
По черзі з"їзжджаються Європейські керманичі. Схоже, ведуться кулуарні переговори, блазня до чогось схиляють. Про це нам, звісно, ніхто нічого не розповість, на публіку всі стандартно запевнятимуть в підтримці "стільки, скільки треба". Але. Ми на грані грандіозного шухєра...
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26.02.2024 09:16 Ответить
Проживаючи тут в Європі, я зрозумів одне якщо тебе хлопають по плечі, говорять про підтримку, а не кажуть коли тебе дадуть зароблені гроші.Знай що наступним кроком вони тебе хочуть кинути , на€бати. Вони просто заспокоюють, щоб жертва не пручалась.
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26.02.2024 11:23 Ответить
Вітаємо.
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26.02.2024 09:54 Ответить
 
 