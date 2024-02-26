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Прем’єр Болгарії Денков прибув з візитом до України. ФОТОрепортаж

У понеділок, 26 лютого, прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання БНТ.

До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава Міноборони адмірал Еміль Єфтімов.

Подробиці візиту болгарське видання не повідомляє.

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Ніколай Денков в Україні
Ніколай Денков в Україні
Ніколай Денков в Україні
Ніколай Денков в Україні
Ніколай Денков в Україні

Автор: 

Болгарія (784) візит (1591)


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Топ коментарі
+3
По черзі з"їзжджаються Європейські керманичі. Схоже, ведуться кулуарні переговори, блазня до чогось схиляють. Про це нам, звісно, ніхто нічого не розповість, на публіку всі стандартно запевнятимуть в підтримці "стільки, скільки треба". Але. Ми на грані грандіозного шухєра...
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26.02.2024 09:16
+2
вилучення в кацапів бабла
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26.02.2024 09:15
+1
Я НЕ ПЛАТИВ
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26.02.2024 09:20
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26.02.2024 09:11 Відповісти
Це що за розводняк?
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26.02.2024 09:12 Відповісти
вилучення в кацапів бабла
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26.02.2024 09:15 Відповісти
На рахунок кацапів не впевнений. Але те, що розводять українців на 11 £ - це точно.
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26.02.2024 09:18 Відповісти
Я НЕ ПЛАТИВ
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26.02.2024 09:20 Відповісти
Але ж, багато, мабуть, і платять.
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26.02.2024 09:25 Відповісти
такі питання завжди ставлять кацапи "что по чем?"
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27.02.2024 08:19 Відповісти
А українці перераховують без питань, навіть, не задумуючись, що їх просто розводять? Що ти мелеш?
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27.02.2024 08:51 Відповісти
тов. Фьйодоров обі прийшла повістка на СВО.
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27.02.2024 09:40 Відповісти
По черзі з"їзжджаються Європейські керманичі. Схоже, ведуться кулуарні переговори, блазня до чогось схиляють. Про це нам, звісно, ніхто нічого не розповість, на публіку всі стандартно запевнятимуть в підтримці "стільки, скільки треба". Але. Ми на грані грандіозного шухєра...
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26.02.2024 09:16 Відповісти
Проживаючи тут в Європі, я зрозумів одне якщо тебе хлопають по плечі, говорять про підтримку, а не кажуть коли тебе дадуть зароблені гроші.Знай що наступним кроком вони тебе хочуть кинути , на€бати. Вони просто заспокоюють, щоб жертва не пручалась.
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26.02.2024 11:23 Відповісти
Вітаємо.
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26.02.2024 09:54 Відповісти
 
 