Прем’єр Болгарії Денков прибув з візитом до України. ФОТОрепортаж
У понеділок, 26 лютого, прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков разом із делегацією прибув із візитом до України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання БНТ.
До складу болгарської делегації також входять міністри юстиції, довкілля та енергетики - Атанас Славов, Юліан Попов і Румен Радєв, заступники міністрів оборони і закордонних справ - Станімір Георгієв і Тихомир Стойчев, а також глава Міноборони адмірал Еміль Єфтімов.
Подробиці візиту болгарське видання не повідомляє.
Топ коментарі
+3 Fedor Fedorov #480918
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