Нидерланды для Украины заказали у Чехии гаубицы DITA. ФОТО
Нидерланды заказали у Чехии новейшие гаубицы DITA. Их передадут Украине.
Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По информации ведомства, гаубица DITA – это современная огневая система, способная поражать цели за десятки километров.
"Украина нуждается в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины", - говорится в сообщении.
Оружие является частью крупного голландского заказа для Украины, его поставят два производителя оружия в Чехии. Командующий Вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Айхельсхайм, посетил завод по производству вооружения.
Ранее Нидерланды заказали в Чехии 100 зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией – модернизацию 100 боевых танков Т-72.
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Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.
Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.
Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.
Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.
Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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