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Нидерланды для Украины заказали у Чехии гаубицы DITA. ФОТО

Нидерланды заказали у Чехии новейшие гаубицы DITA. Их передадут Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации ведомства, гаубица DITA – это современная огневая система, способная поражать цели за десятки километров.

"Украина нуждается в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Нидерланды выделяют более €100 миллионов на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Гаубиця DITA

Оружие является частью крупного голландского заказа для Украины, его поставят два производителя оружия в Чехии. Командующий Вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Айхельсхайм, посетил завод по производству вооружения.

Ранее Нидерланды заказали в Чехии 100 зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией – модернизацию 100 боевых танков Т-72.

Автор: 

Нидерланды (1586) помощь (7822) техника (1738)


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Топ комментарии
+11
Із травня 2022 року Збройні Сили України експлуатують гаубиці ShKH vz. 77 DANA. Чехи не підвели і не підведуть модернізована гаубиця не заставить себе чекати
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28.02.2024 13:06
+10
І до чого цей висер? Скільки гаубиць замовило міністерство оборони?
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28.02.2024 13:06
+9
ІГОР ЛУЦЕНКО
Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.

Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.

Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.

Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.

Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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28.02.2024 13:22
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Правила форума Совет форумчан
В 2038му прийдуть, Утрехт обороняти
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28.02.2024 12:58 Ответить
Із травня 2022 року Збройні Сили України експлуатують гаубиці ShKH vz. 77 DANA. Чехи не підвели і не підведуть модернізована гаубиця не заставить себе чекати
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28.02.2024 13:06 Ответить
Але вони були наявні, а ці треба виготовляти.
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28.02.2024 13:59 Ответить
Сподіваємося бригада робітників прийде тверезою на роботу і таки виготовить. Ну якщо метеорит на завод не прилетить) Гаубиці - це не мільйон снарядів
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28.02.2024 14:03 Ответить
Ніхто там не буде оборонятися.
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28.02.2024 13:06 Ответить
І до чого цей висер? Скільки гаубиць замовило міністерство оборони?
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28.02.2024 13:06 Ответить
Та питай у Міноборони. Враховуючи їхню візантійщину й бюрократію, то так воно і буде.
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28.02.2024 13:58 Ответить
щось згадалось...гаубиця Дора і Густав
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28.02.2024 13:09 Ответить
Гармати а не гаубиці - а про кількість ви праві ( а я вже хотів шось друкувать про одну а тутка таке).
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28.02.2024 13:27 Ответить
Отличная САУ. Несколько десятков ее предшественников DANA и DANA M2 уже в ВСУ.
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28.02.2024 13:10 Ответить
В 2019,20,21 РОКАХ ДЕПУТАТ ЗАБРОЦЬКИЙ БЛОКУВАВ ЗАКУПІВЛЮ ГАРМАТ DANA
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29.02.2024 16:41 Ответить
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28.02.2024 13:17 Ответить
ІГОР ЛУЦЕНКО
Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.

Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.

Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.

Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.

Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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28.02.2024 13:22 Ответить
Усім зацікавленим
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?locale=uk_UA
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28.02.2024 13:32 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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28.02.2024 13:24 Ответить
Скільки ще разів викладеш? - до мене тільки з десятого доходить
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28.02.2024 13:31 Ответить
Це в мене Цензор зависає
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28.02.2024 18:46 Ответить
А чому Чехія напряму не дає? А ..ну так....все впирається в гроші. Заробітки на війні десь там-це святе. Ось чому потрібен пошвидше "казус Перл Харбор" по всьому світу.
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28.02.2024 13:30 Ответить
Це дуже добре, але без снарядів це лише дорогий транспортний засіб тому необхідно налагодити виробництво та постачання снарядів, яких катастрофічно бракує вже зараз.
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28.02.2024 14:16 Ответить
Маленька Голандія, а допомогає як якась велика країна!!! Дякуємо!!!
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28.02.2024 14:46 Ответить
це все дуже добре, але ця гармата з роботизованою баштою дуже складна, і вона у чехів зараз якщо не помиляюсь існує лише в одному виставковому варіанті. Тобто вони нам доїдуть у кращому випадку через пару років, і виглядає так що чехи користуючись нами вибили з Нідерландів фінансування свого подальшого НІОКР військових розробок, а не своєчасне забезпечення ЗСУ. Хотів би помилятись
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28.02.2024 20:37 Ответить
У 2019,20,21 РОКАХ ДЕПУТАТ ЗАБРОЦЬКИЙ БЛОКУВАВ ЗАКУПІВЛЮ ГАРМАТ DANA
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29.02.2024 16:43 Ответить
 
 