Нидерланды для Украины заказали у Чехии гаубицы DITA. ФОТО

Нидерланды заказали у Чехии новейшие гаубицы DITA. Их передадут Украине.

Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации ведомства, гаубица DITA – это современная огневая система, способная поражать цели за десятки километров.

"Украина нуждается в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины", - говорится в сообщении.

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Оружие является частью крупного голландского заказа для Украины, его поставят два производителя оружия в Чехии. Командующий Вооруженными силами Нидерландов, генерал Онно Айхельсхайм, посетил завод по производству вооружения.

Ранее Нидерланды заказали в Чехии 100 зенитных установок МР-2, а вместе с США и Данией – модернизацию 100 боевых танков Т-72.