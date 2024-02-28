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Нідерланди для України замовили в Чехії гаубиці DITA. ФОТО

Нідерланди замовили в Чехії новітні гаубиці DITA. Їх передадуть Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За інформацією відомства, гаубиця DITA - це сучасна вогнева система, яка здатна вражати цілі за десятки кілометрів.

Читайте: Будемо змушені відступати, допоки в українського війська не буде озброєння та людського ресурсу, - Гудименко

"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", - йдеться у повідомленні.

Гаубиця DITA

Зброя є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.

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Раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією - модернізацію 100 бойових танків Т-72.

Автор: 

Нідерланди (1569) допомога (8367) техніка (1826)


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Топ коментарі
+11
Із травня 2022 року Збройні Сили України експлуатують гаубиці ShKH vz. 77 DANA. Чехи не підвели і не підведуть модернізована гаубиця не заставить себе чекати
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28.02.2024 13:06
+10
І до чого цей висер? Скільки гаубиць замовило міністерство оборони?
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28.02.2024 13:06
+9
ІГОР ЛУЦЕНКО
Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.

Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.

Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.

Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.

Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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28.02.2024 13:22
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В 2038му прийдуть, Утрехт обороняти
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28.02.2024 12:58 Відповісти
Із травня 2022 року Збройні Сили України експлуатують гаубиці ShKH vz. 77 DANA. Чехи не підвели і не підведуть модернізована гаубиця не заставить себе чекати
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28.02.2024 13:06 Відповісти
Але вони були наявні, а ці треба виготовляти.
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28.02.2024 13:59 Відповісти
Сподіваємося бригада робітників прийде тверезою на роботу і таки виготовить. Ну якщо метеорит на завод не прилетить) Гаубиці - це не мільйон снарядів
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28.02.2024 14:03 Відповісти
Ніхто там не буде оборонятися.
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28.02.2024 13:06 Відповісти
І до чого цей висер? Скільки гаубиць замовило міністерство оборони?
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28.02.2024 13:06 Відповісти
Та питай у Міноборони. Враховуючи їхню візантійщину й бюрократію, то так воно і буде.
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28.02.2024 13:58 Відповісти
щось згадалось...гаубиця Дора і Густав
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28.02.2024 13:09 Відповісти
Гармати а не гаубиці - а про кількість ви праві ( а я вже хотів шось друкувать про одну а тутка таке).
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28.02.2024 13:27 Відповісти
Отличная САУ. Несколько десятков ее предшественников DANA и DANA M2 уже в ВСУ.
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28.02.2024 13:10 Відповісти
В 2019,20,21 РОКАХ ДЕПУТАТ ЗАБРОЦЬКИЙ БЛОКУВАВ ЗАКУПІВЛЮ ГАРМАТ DANA
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29.02.2024 16:41 Відповісти
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28.02.2024 13:17 Відповісти
ІГОР ЛУЦЕНКО
Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.

Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.

Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.

Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.

Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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28.02.2024 13:22 Відповісти
Усім зацікавленим
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?locale=uk_UA
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28.02.2024 13:32 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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28.02.2024 13:24 Відповісти
Скільки ще разів викладеш? - до мене тільки з десятого доходить
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28.02.2024 13:31 Відповісти
Це в мене Цензор зависає
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28.02.2024 18:46 Відповісти
А чому Чехія напряму не дає? А ..ну так....все впирається в гроші. Заробітки на війні десь там-це святе. Ось чому потрібен пошвидше "казус Перл Харбор" по всьому світу.
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28.02.2024 13:30 Відповісти
Це дуже добре, але без снарядів це лише дорогий транспортний засіб тому необхідно налагодити виробництво та постачання снарядів, яких катастрофічно бракує вже зараз.
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28.02.2024 14:16 Відповісти
Маленька Голандія, а допомогає як якась велика країна!!! Дякуємо!!!
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28.02.2024 14:46 Відповісти
це все дуже добре, але ця гармата з роботизованою баштою дуже складна, і вона у чехів зараз якщо не помиляюсь існує лише в одному виставковому варіанті. Тобто вони нам доїдуть у кращому випадку через пару років, і виглядає так що чехи користуючись нами вибили з Нідерландів фінансування свого подальшого НІОКР військових розробок, а не своєчасне забезпечення ЗСУ. Хотів би помилятись
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28.02.2024 20:37 Відповісти
У 2019,20,21 РОКАХ ДЕПУТАТ ЗАБРОЦЬКИЙ БЛОКУВАВ ЗАКУПІВЛЮ ГАРМАТ DANA
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29.02.2024 16:43 Відповісти
 
 