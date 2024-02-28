Нідерланди для України замовили в Чехії гаубиці DITA. ФОТО
Нідерланди замовили в Чехії новітні гаубиці DITA. Їх передадуть Україні.
Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За інформацією відомства, гаубиця DITA - це сучасна вогнева система, яка здатна вражати цілі за десятки кілометрів.
"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", - йдеться у повідомленні.
Зброя є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.
Раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією - модернізацію 100 бойових танків Т-72.
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Пройшла новина про нібито знищення першого Абрамса.
Я зараз не буду коментувати конкретний випадок, а скажу за проблему захисту бронетехніки від дронів.
Чомусь усі фотки абрамсів і леопардів, котрі я зустрічаю - вони без захисту від дронів. Те саме стосується і радянських танків, я вже на кажу про Бредлі та інші БМП.
Разом зі спеціалістами ми розробили конструкції з сітками, щоб прикрити самоходки від Ланцетів. Станом на зараз у війська поставлено їх більш ніж півсотні. Уже вийшло друге покоління конструкції. Є кілька випадків, коли від прильотів ФПВ ця конструкція рятувала.
Чого так мало, тільки 50? Адже у нас сотні і сотні тільки артилерійських установок, які треба накривати? Банальна відповідь - все це іде за спонсорські кошти. Держава Україна поки що свою, українську техніку накривати від БПЛА не надто поспішає.
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