Нідерланди для України замовили в Чехії гаубиці DITA. ФОТО

Нідерланди замовили в Чехії новітні гаубиці DITA. Їх передадуть Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За інформацією відомства, гаубиця DITA - це сучасна вогнева система, яка здатна вражати цілі за десятки кілометрів.

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"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", - йдеться у повідомленні.

Зброя є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.

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Раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією - модернізацію 100 бойових танків Т-72.