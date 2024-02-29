Последствия вражеских обстрелов Харьковщины. ФОТОрепортаж

Оккупанты за минувшие сутки убили 2 человек, в том числе, ребенка. Под вражеским огнем оказались населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

В результате обстрела авиабомбами Купянска разрушено здание церкви, повреждены кафе и жилые дома. Погибли 2 человека, 5 получили травмы.

Из КАБов россияне обстреляли вокзал в поселке Великий Бурлук Купянского района. Погибли 48-летний мужчина и 6-летняя девочка. Мать ребенка получила тяжелые травмы.

В селе Григоровка и Московка Купянского района повреждены частные дома. В селе Кондрашовка Купянского района горела хозяйственная постройка. В результате неоднократных обстрелов в городе Волчанск повреждены частные дома. 29 февраля в 01:30 враг снова обстрелял Волчанск. Зафиксировано попадание в здание аптеки.

Также под обстрелами были села Западное, Синьковка, Ивановка, Котляровка, Бударки, Варваровка, Синьковка и другие населенные пункты.

















