Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби вбили 2 людей, зокрема дитину. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Внаслідок обстрілу авіабомбами Куп'янська зруйнована будівля церкви, пошкоджено кафе та житлові будинки. Загинули 2 людини, 5 отримали травми.

З КАБів росіяни обстріляли вокзал в селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Загинули 48-річний чоловік та 6-річна дівчинка. Матір дитини отримала тяжкі травми.

У селі Григорівка та Московка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. В селі Кіндрашівка Куп'янського району горіла господарча споруда. Внаслідок неодноразових обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені приватні будинки.29 лютого о 01:30 ворог знову обстріляв Вовчанськ. Зафіксовано влучання в будівлю аптеки.

Також під обстрілами були села Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Бударки, Варварівка, Синьківка та інші населені пункти.

















