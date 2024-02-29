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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Окупанти минулої доби вбили 2 людей, зокрема дитину. Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

Внаслідок обстрілу авіабомбами Куп'янська зруйнована будівля церкви, пошкоджено кафе та житлові будинки. Загинули 2 людини, 5 отримали травми.

З КАБів росіяни обстріляли вокзал в селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Загинули 48-річний чоловік та 6-річна дівчинка. Матір дитини отримала тяжкі травми.

Обстріли Херсонщини

У селі Григорівка та Московка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. В селі Кіндрашівка Куп'янського району горіла господарча споруда. Внаслідок неодноразових обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені приватні будинки.29 лютого о 01:30 ворог знову обстріляв Вовчанськ. Зафіксовано влучання в будівлю аптеки.

Також під обстрілами були села Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Бударки, Варварівка, Синьківка та інші населені пункти.

Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054)


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