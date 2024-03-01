Истребители НАТО перехватывали российские самолеты над Балтийским морем. ВИДЕО+ФОТО
Над Балтийским морем истребители НАТО перехватили два российских истребителя. После этого севернее Польши также был перехвачен российский Ан-72.
Об этом сообщило Воздушное командование НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Посмотрите, как выглядит перехват вчера над Балтийским морем двумя французскими Mirage 2000-5 двух российских Су-30М", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сразу после этого французские самолеты перехватили и российский Ан-72 в международном пространстве к северу от Польши.
Топ комментарии
+16 Kare Resa
показать весь комментарий01.03.2024 15:12
+14 Ted #404328
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+13 krot_lub
показать весь комментарий01.03.2024 15:23
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їм не буде!!
Так вот ето нє тот случай.
😀😀🤣