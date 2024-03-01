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Истребители НАТО перехватывали российские самолеты над Балтийским морем. ВИДЕО+ФОТО

Над Балтийским морем истребители НАТО перехватили два российских истребителя. После этого севернее Польши также был перехвачен российский Ан-72.

Об этом сообщило Воздушное командование НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Посмотрите, как выглядит перехват вчера над Балтийским морем двумя французскими Mirage 2000-5 двух российских Су-30М", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сразу после этого французские самолеты перехватили и российский Ан-72 в международном пространстве к северу от Польши.

Російські винищувачі

Російські винищувачі

Автор: 

авиация (2832) НАТО (9999) Балтия (354) россия (95660)


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Топ комментарии
+16
Путін вже приміряється та готується до нападу на країни Євросоюзу. Тому краще допомагайте Україні, бо Вам буде кінець
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01.03.2024 15:12
+14
Чому в літаках НАТО сиділи не Українськи пілоти. Результат був би на багато кращим.
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01.03.2024 15:20
+13
Чому польські фермери їх не блокують?
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01.03.2024 15:23
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А шо таке і "кобра Пугачова" не допомогла?
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01.03.2024 15:08 Ответить
Подивились ми на "перехоплення". Кацапи як летилі собі так і летать далі. Немає на них Ердогана.
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01.03.2024 15:09 Ответить
Мова йде про перехоплення у міжнародному просторі на підході до повітряного простору країни. Правильніше було б зазначити як супровід з демонстрацією готовності до застосування. Вони на хвості у москалів демонструють готовність до бою у разі перетину кордону. Мокші у свою чергу нічого не порушили, просто критично наблизилися до кордонів (що трактується як загроза). В Турції був перетин повітряного кордону, за що і поплатилися.
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01.03.2024 15:24 Ответить
трошки в гуглі почитайте , що мається на увазі під словом " перехоплення"
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01.03.2024 15:35 Ответить
Путін вже приміряється та готується до нападу на країни Євросоюзу. Тому краще допомагайте Україні, бо Вам буде кінець
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01.03.2024 15:12 Ответить
Можна було б палкою сбити і сказати що то гусі..
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01.03.2024 15:13 Ответить
вдарився о небесну твердину ))
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01.03.2024 16:24 Ответить
Дограються європейці. Збили б кілька штук - може русня й пригальмувала. А так можуть прокинутись, а мокши вже в них хазяйнують.
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01.03.2024 15:16 Ответить
Чому в літаках НАТО сиділи не Українськи пілоти. Результат був би на багато кращим.
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01.03.2024 15:20 Ответить
Поэтому и не сидят.
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01.03.2024 15:24 Ответить
Чому польські фермери їх не блокують?
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01.03.2024 15:23 Ответить
Ну...?! І на шо там дивитись??!!! Кацапи вже подивились, що нічого
їм не буде!!
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01.03.2024 15:58 Ответить
стидоба - Ердогану на сміх !
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01.03.2024 16:17 Ответить
Треба перехоплювати так, щоб хоча б один бак пробити - та й летіть собі тепер...
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01.03.2024 16:49 Ответить
Не можу говорити через сльози сміху що заливають очі. Це хіба перехоплюють. От у нас Су перехоплюють так перехоплюють
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01.03.2024 16:53 Ответить
Що значить "перехоплювали"?
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01.03.2024 16:56 Ответить
Єсть устоявшийся термін: "******-перехватчик".
Так вот ето нє тот случай.
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01.03.2024 18:10 Ответить
Перехоплювали? А шо лаптєй ніхто збивати не буде окрім нас?
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01.03.2024 17:55 Ответить
дристольот лаптємордой *********:
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01.03.2024 17:57 Ответить
Нідерланди , випадково зовсім випадково потрібно збити якесь московське лайно ту 95 наприклад
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01.03.2024 18:23 Ответить
А позади 2-трактора , курвы у руля.
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01.03.2024 18:45 Ответить
Translator

😀😀🤣
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01.03.2024 23:46 Ответить
"Истребители НАТО перехватывали российские самолеты над Балтийским морем и сбивают их" - вот таким должен быть заголовок.. )
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01.03.2024 19:09 Ответить
у русни как обычно - вся жопа в копоти. Чтобы они не делали - Адмирал Кузнецов получается
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01.03.2024 19:47 Ответить
Їх збивати треба а не перехоплювати.Дурість.
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01.03.2024 20:06 Ответить
кацапи навіть не зрозуміли, що їх, виявляється, хтось "перехопив"
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01.03.2024 21:21 Ответить
 
 