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Сообщено о подозрении двум российским военнослужащим, расстрелявшим гражданского в Буче

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум военнослужащим из РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 19 марта 2022 года около 17 часов двое командиров самоходных артиллерийских орудий, находясь на территории города Буча, заметили местного жителя, одетого в гражданскую одежду с белой повязкой на руке.

Мужчина был гражданским лицом, не участвовавшим в вооруженном конфликте. У него отсутствовало какое-либо оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к нему насилия.

Оккупанты без предупреждения о применении оружия открыли по мужчине прицельный огонь из стрелкового огнестрельного оружия. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.

Вбивці з Бучі

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Досудебное расследование осуществляет ГСУ Нацполиции Украины.

Автор: 

Буча (460) военные преступления (1440) подозрение (492)


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Та не підозри їм треба робити...а знаючі адреси просто ВІДСТРІЛЮВАТИ!!! Ця гидота шляється вже зверх потрібного часу на землі..а наші пустозвони підозри оголошують!!!
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05.03.2024 12:31 Ответить
навіщо заблюрили кацапські рила?
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05.03.2024 12:31 Ответить
Може ще згодяться, на почнуть працювати на БЕБ чи ДБР.
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05.03.2024 12:36 Ответить
Розстріляти їх нαχγ заочно !
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05.03.2024 12:35 Ответить
Два роки, група прокурорів у складі 20 осіб розплутувала цю трагедію, а якщо б законодавство дозволяло, то і до пенсії.
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05.03.2024 12:36 Ответить
Це вже навіть не смішно... ***** теж повідомили, що його розшукують сищики з лупами... Вони їх викликали до суду і повідомили? Повістку в мухосранськ відправили голубем?
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05.03.2024 13:48 Ответить
 
 