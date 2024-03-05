Сообщено о подозрении двум российским военнослужащим, расстрелявшим гражданского в Буче
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора двум военнослужащим из РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, 19 марта 2022 года около 17 часов двое командиров самоходных артиллерийских орудий, находясь на территории города Буча, заметили местного жителя, одетого в гражданскую одежду с белой повязкой на руке.
Мужчина был гражданским лицом, не участвовавшим в вооруженном конфликте. У него отсутствовало какое-либо оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к нему насилия.
Оккупанты без предупреждения о применении оружия открыли по мужчине прицельный огонь из стрелкового огнестрельного оружия. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте.
Досудебное расследование осуществляет ГСУ Нацполиции Украины.
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