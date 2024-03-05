Повідомлено про підозру двом російським військовослужбовцям, які розстріляли цивільного у Бучі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом військовослужбовцям зс РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 19 березня 2022 року близько 17 год. двоє командирів самохідних артилерійських гармат, перебуваючи на території міста Буча, помітили місцевого жителя, одягнутого в цивільний одяг з білою пов’язкою на руці.

Чоловік був цивільною особою, яка не брала участі у збройному конфлікті. У нього були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до нього насильства.

Окупанти без попередження про застосування зброї відкрили по чоловіку прицільний вогонь із стрілецької вогнепальної зброї. Від отриманих вогнепальних поранень він помер на місці.

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Досудове розслідування здійснює ГСУ Нацполіції України.