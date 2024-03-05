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Повідомлено про підозру двом російським військовослужбовцям, які розстріляли цивільного у Бучі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом військовослужбовцям зс РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 19 березня 2022 року близько 17 год. двоє командирів самохідних артилерійських гармат, перебуваючи на території міста Буча, помітили місцевого жителя, одягнутого в цивільний одяг з білою пов’язкою на руці.

Чоловік був цивільною особою, яка не брала участі у збройному конфлікті. У нього були відсутні будь-яка зброя, знаряддя чи засоби, що могли б виправдати застосування до нього насильства.

Окупанти без попередження про застосування зброї відкрили по чоловіку прицільний вогонь із стрілецької вогнепальної зброї. Від отриманих вогнепальних поранень він помер на місці.

Вбивці з Бучі

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Досудове розслідування здійснює ГСУ Нацполіції України.

Автор: 

Буча (542) воєнні злочини (1866) підозра (771)


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Та не підозри їм треба робити...а знаючі адреси просто ВІДСТРІЛЮВАТИ!!! Ця гидота шляється вже зверх потрібного часу на землі..а наші пустозвони підозри оголошують!!!
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05.03.2024 12:31 Відповісти
навіщо заблюрили кацапські рила?
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05.03.2024 12:31 Відповісти
Може ще згодяться, на почнуть працювати на БЕБ чи ДБР.
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05.03.2024 12:36 Відповісти
Розстріляти їх нαχγ заочно !
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05.03.2024 12:35 Відповісти
Два роки, група прокурорів у складі 20 осіб розплутувала цю трагедію, а якщо б законодавство дозволяло, то і до пенсії.
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05.03.2024 12:36 Відповісти
Це вже навіть не смішно... ***** теж повідомили, що його розшукують сищики з лупами... Вони їх викликали до суду і повідомили? Повістку в мухосранськ відправили голубем?
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05.03.2024 13:48 Відповісти
 
 