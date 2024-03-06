Задержана предательница, занимавшаяся принудительной паспортизацией жителей Херсона во время оккупации, - СБУ. ФОТО

В Херсоне задержана женщина, которая во время оккупации города занималась принудительной паспортизацией жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После оккупации города женщина поддержала захватчиков, а в июне 2022 года вступила в оккупационное "главное управление МВС по Херсонской области".

Там ее назначили "инспектором отдела по гражданству". На этой должности она оформляла оккупационную документацию о принудительной депортации украинцев. Кроме того, в обязанности фигурантки входила незаконная паспортизация жителей Херсона.

"После освобождения Херсона коллаборантка осталась в городе, но сменила место жительства и переехала на квартиру знакомых. Таким образом она надеялась "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ, собрав достаточное количество доказательств противоправной деятельности, установили место ее "пребывания", - отметили в Службе безопасности.

В настоящее время ей поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Женщина находится под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



