Задержана предательница, занимавшаяся принудительной паспортизацией жителей Херсона во время оккупации, - СБУ. ФОТО

В Херсоне задержана женщина, которая во время оккупации города занималась принудительной паспортизацией жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После оккупации города женщина поддержала захватчиков, а в июне 2022 года вступила в оккупационное "главное управление МВС по Херсонской области".

Там ее назначили "инспектором отдела по гражданству". На этой должности она оформляла оккупационную документацию о принудительной депортации украинцев. Кроме того, в обязанности фигурантки входила незаконная паспортизация жителей Херсона.

"После освобождения Херсона коллаборантка осталась в городе, но сменила место жительства и переехала на квартиру знакомых. Таким образом она надеялась "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ, собрав достаточное количество доказательств противоправной деятельности, установили место ее "пребывания", - отметили в Службе безопасности.

В настоящее время ей поставлено в известность о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Женщина находится под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ (20313) Херсон (3018) коллаборационизм (902)
"але змінила місце проживання та переїхала на квартиру знайомих " --- знайомі якщо переховували таких же поглядів як і колаборантка
06.03.2024 14:14
06.03.2024 14:14 Ответить
Чи варто чекати, що ця зрадниця теж вибухне?
06.03.2024 14:17
06.03.2024 14:17 Ответить
Не пройшло і року. Шісток саджають, а у Києві ждуни сидять.
06.03.2024 14:35
06.03.2024 14:35 Ответить
А пика де?
06.03.2024 14:39 Ответить
Повісити суку
06.03.2024 14:44 Ответить
на гіляку запроданку !!!
06.03.2024 14:53 Ответить
На гілляку тварюку!!!
06.03.2024 15:08 Ответить
Головне, **** не побігла на території "прекраснага рускава мира".
06.03.2024 15:09
06.03.2024 15:09 Ответить
Зацьковані совдепією, онуки пралітаріяв усєх стран, що вижили в страху від таборів ГУЛАГУ, продовжують гадити в Україні, убиваючи Українців ….
Так і у ВРУ, особи з ксівами «нардеп» від лже міфу слуг Зеленського, усіляко саботують прийняття готовихнормативних актів щодо заборони діяльності в Україні, після 10 років кривавої московської війни, лже-релігійної секти, мацковськага каганату ім. гундяєва від КДБ-ФСБ!!
Так за які, або чиї гроші, їх утримувати у ВРУ і для чого вони Україні??
Слава Захисникам України та їх Родинам!
06.03.2024 15:31 Ответить
 
 