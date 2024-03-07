РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8148 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 445 7

Литва передаст Украине часть военных грузовиков Renault D. ФОТО

В рамках модернизации Вооруженных сил Латвии страна закупит военные грузовые автомобили Renault D у французского производителя Renault Truck SAS. Часть из них будет передана Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны закупает грузовые автомобили у французского производителя Renault Truck SAS.

Грузовики Renault D будут использоваться для снабжения и обучения литовской армии. Часть приобретенных авто будет передана Украине как одному из компонентов возглавляемой Литвой коалиции по разминированию.

Что известно о Renault D

Грузовики Renault D – это полноприводные автомобили с увеличенной грузоподъемностью до 5 тонн, предназначенные для перевозки различных грузов и техники. Стоимость контракта на покупку грузовиков составляет около 16 миллионов евро.

"Более 45% оборонного бюджета, или почти 1 миллиард евро, будет израсходовано на модернизацию Вооруженных сил Литвы в 2024 году. Будущие закупки вооружения и техники значительно усилят боевую мощь армии, защиту войск, возможности наземного маневра, противовоздушной обороны и логистики", - говорится в сообщении литовского ведомства.

Вантажівки Renault D

Читайте также: Спецслужбы Литвы обнаружили компании, которые помогают РФ обходить санкции: оказывают складские, транспортные и таможенные услуги

Автор: 

Литва (2563) помощь (8061) машина (34)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Респект. Допомогають усім чим можуть.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:15 Ответить
странно?? что редактора графику за фото выдают??или профнепригодны?терзают смутные догадки .
показать весь комментарий
07.03.2024 17:55 Ответить
Не радійте, зелена банда поставить їх десь під Луцьком щоб гнили.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:14 Ответить
Литовці - це ж не поляки, вони реально допомагають, а не блокують кордони
показать весь комментарий
07.03.2024 18:17 Ответить
А отказаться от кацапской с\х продукции, слабо?
показать весь комментарий
07.03.2024 18:48 Ответить
Eee , ta apredelites , redaktora . Litva , ili Latvia ? 🤦
показать весь комментарий
07.03.2024 19:20 Ответить
Литва! Часто нас путают 😀
https://kam.lt/kariuomenes-reikmems-nauji-krovininiai-sunkvezimiai-renault-d/ https://kam.lt/kariuomenes-reikmems-nauji-krovininiai-sunkvezimiai-renault-d/

показать весь комментарий
07.03.2024 19:31 Ответить
 
 