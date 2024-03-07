Литва передаст Украине часть военных грузовиков Renault D. ФОТО

В рамках модернизации Вооруженных сил Латвии страна закупит военные грузовые автомобили Renault D у французского производителя Renault Truck SAS. Часть из них будет передана Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Литвы.

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны закупает грузовые автомобили у французского производителя Renault Truck SAS.

Грузовики Renault D будут использоваться для снабжения и обучения литовской армии. Часть приобретенных авто будет передана Украине как одному из компонентов возглавляемой Литвой коалиции по разминированию.

Что известно о Renault D

Грузовики Renault D – это полноприводные автомобили с увеличенной грузоподъемностью до 5 тонн, предназначенные для перевозки различных грузов и техники. Стоимость контракта на покупку грузовиков составляет около 16 миллионов евро.

"Более 45% оборонного бюджета, или почти 1 миллиард евро, будет израсходовано на модернизацию Вооруженных сил Литвы в 2024 году. Будущие закупки вооружения и техники значительно усилят боевую мощь армии, защиту войск, возможности наземного маневра, противовоздушной обороны и логистики", - говорится в сообщении литовского ведомства.

