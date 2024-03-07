УКР
Литва передасть Україні частину військових вантажівок Renault D. ФОТО

У рамках модернізації Збройних сил Литви країна закупить військові вантажні автомобілі Renault D у французького виробника Renault Truck SAS. Частина з них буде передана Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Литви.

Зазначається, що Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони закуповує вантажні автомобілі у французького виробника Renault Truck SAS.

Вантажівки Renault D використовуватимуться для постачання і навчання литовської армії. Частину придбаних авто буде передано Україні як одному з компонентів очолюваної Литвою коаліції з розмінування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія найближчими тижнями передасть Україні 17 спеціальних пожежних машин

Що відомо про Renault D

Вантажівки Renault D - це повнопривідні автомобілі зі збільшеною вантажопідйомністю до 5 тонн, призначені для перевезення різних вантажів та техніки. Вартість контракту на купівлю вантажівок становить близько 16 мільйонів євро.

"Понад 45% оборонного бюджету, або майже 1 мільярд євро, буде витрачено на модернізацію Збройних сил Литви у 2024 році. Майбутні закупівлі озброєння і техніки значно посилять бойову міць армії, захист військ, можливості наземного маневру, протиповітряної оборони й логістики", - йдеться у повідомленні литовського відомства.

Вантажівки Renault D

Читайте також: Спецслужби Литви виявили компанії, які допомагають РФ обходити санкції: надають складські, транспортні та митні послуги

Литва (2514) допомога (8665) машина (35)
Респект. Допомогають усім чим можуть.
07.03.2024 17:15 Відповісти
странно?? что редактора графику за фото выдают??или профнепригодны?терзают смутные догадки .
07.03.2024 17:55 Відповісти
Не радійте, зелена банда поставить їх десь під Луцьком щоб гнили.
07.03.2024 18:14 Відповісти
Литовці - це ж не поляки, вони реально допомагають, а не блокують кордони
07.03.2024 18:17 Відповісти
А отказаться от кацапской с\х продукции, слабо?
07.03.2024 18:48 Відповісти
Eee , ta apredelites , redaktora . Litva , ili Latvia ? 🤦
07.03.2024 19:20 Відповісти
Литва! Часто нас путают 😀
https://kam.lt/kariuomenes-reikmems-nauji-krovininiai-sunkvezimiai-renault-d/ https://kam.lt/kariuomenes-reikmems-nauji-krovininiai-sunkvezimiai-renault-d/

