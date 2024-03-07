Литва передасть Україні частину військових вантажівок Renault D. ФОТО

У рамках модернізації Збройних сил Литви країна закупить військові вантажні автомобілі Renault D у французького виробника Renault Truck SAS. Частина з них буде передана Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Литви.

Зазначається, що Агентство оборонних ресурсів при Міністерстві національної оборони закуповує вантажні автомобілі у французького виробника Renault Truck SAS.

Вантажівки Renault D використовуватимуться для постачання і навчання литовської армії. Частину придбаних авто буде передано Україні як одному з компонентів очолюваної Литвою коаліції з розмінування.

Що відомо про Renault D

Вантажівки Renault D - це повнопривідні автомобілі зі збільшеною вантажопідйомністю до 5 тонн, призначені для перевезення різних вантажів та техніки. Вартість контракту на купівлю вантажівок становить близько 16 мільйонів євро.

"Понад 45% оборонного бюджету, або майже 1 мільярд євро, буде витрачено на модернізацію Збройних сил Литви у 2024 році. Майбутні закупівлі озброєння і техніки значно посилять бойову міць армії, захист військ, можливості наземного маневру, протиповітряної оборони й логістики", - йдеться у повідомленні литовського відомства.

