Оккупанты сбросили бомбу на Херсон, ранен 7-летний мальчик, - ОВА. ФОТО

В Херсоне в результате российских обстрелов ранен 7-летний мальчик, он госпитализирован.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"На фото – многоэтажка, в которую несколько часов назад российская армия попала авиационной бомбой.

Ранен 7-летний мальчик. Ребенок сейчас находится в больнице с травмами средней тяжести. Еще двоих пожилых людей – спасатели деблокировали из квартиры", - сообщил чиновник.

