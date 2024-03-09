Оккупанты сбросили бомбу на Херсон, ранен 7-летний мальчик, - ОВА. ФОТО
В Херсоне в результате российских обстрелов ранен 7-летний мальчик, он госпитализирован.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"На фото – многоэтажка, в которую несколько часов назад российская армия попала авиационной бомбой.
Ранен 7-летний мальчик. Ребенок сейчас находится в больнице с травмами средней тяжести. Еще двоих пожилых людей – спасатели деблокировали из квартиры", - сообщил чиновник.
