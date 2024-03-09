РУС
Оккупанты сбросили бомбу на Херсон, ранен 7-летний мальчик, - ОВА. ФОТО

В Херсоне в результате российских обстрелов ранен 7-летний мальчик, он госпитализирован.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу Херсона

"На фото – многоэтажка, в которую несколько часов назад российская армия попала авиационной бомбой.

Ранен 7-летний мальчик. Ребенок сейчас находится в больнице с травмами средней тяжести. Еще двоих пожилых людей – спасатели деблокировали из квартиры", - сообщил чиновник.

Читайте также: Враг обстреливает Херсон, - местный телеграмм-канал

дети (6688) обстрел (29119) Херсон (3023)
Хлопцю міцного здоров'я та скорішого одуження а підарусні - вічних мук та страждань
09.03.2024 00:42 Ответить
Кажуть що в кaцaпIв тих літаків не так вже й багато… щоб випасти ВСІ бойові екіпажі …для подальшої утилізації
09.03.2024 01:06 Ответить
сподіваюсь прості росіяни будуть дохнуть в своїх ліжках у себе дома, мільйонами
09.03.2024 01:07 Ответить
ну чому тільки в ліжках?
в любих місцях...
09.03.2024 04:29 Ответить
 
 