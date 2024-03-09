УКР
Окупанти скинули бомбу на Херсон, поранено 7-річного хлопчика, - ОВА. ФОТО

У Херсоні внаслідок російських обстрілів поранено 7-річного хлопчика, його госпіталізовано.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу Херсона

"На фото – багатоповерхівка, в яку кілька годин тому російська армія поцілила авіаційною бомбою.

Поранено 7-річного хлопчика. Дитина зараз знаходиться у лікарні з травмами середньої тяжкості. Ще двох літніх людей – рятувальники деблокували з квартири", - повідомив чиновник.

діти (5265) обстріл (30409) Херсон (3567)
Хлопцю міцного здоров'я та скорішого одуження а підарусні - вічних мук та страждань
09.03.2024 00:42 Відповісти
Кажуть що в кaцaпIв тих літаків не так вже й багато… щоб випасти ВСІ бойові екіпажі …для подальшої утилізації
09.03.2024 01:06 Відповісти
сподіваюсь прості росіяни будуть дохнуть в своїх ліжках у себе дома, мільйонами
09.03.2024 01:07 Відповісти
ну чому тільки в ліжках?
в любих місцях...
09.03.2024 04:29 Відповісти
 
 