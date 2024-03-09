Окупанти скинули бомбу на Херсон, поранено 7-річного хлопчика, - ОВА. ФОТО

У Херсоні внаслідок російських обстрілів поранено 7-річного хлопчика, його госпіталізовано.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"На фото – багатоповерхівка, в яку кілька годин тому російська армія поцілила авіаційною бомбою.

Поранено 7-річного хлопчика. Дитина зараз знаходиться у лікарні з травмами середньої тяжкості. Ще двох літніх людей – рятувальники деблокували з квартири", - повідомив чиновник.

