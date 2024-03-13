Удар по Кривому Рогу: количество погибших выросло до 4. ФОТО

В больнице Кривого Рога, который россияне обстреляли вчера, 12 марта, скончалась женщина, которая получила ранения в результате атаки. Число погибших от ракетного удара возросло до 4 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пострадали – 43. Из них, по уточненным данным, 12 детей. В медучреждениях остаются 20 пострадавших. Четверо взрослых и двое детей – "тяжелые"", - говорится в сообщении. По словам Лысака, в результате атаки разрушениям подверглись около 20 многоэтажек, два садика и школы, предприятие, админздание, магазин, склад. Повреждениям подверглись также гражданские автомобили.

Напомним, российские захватчики вечером 12 марта нанесли ракетный удар по жилым домам Кривого Рога.

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