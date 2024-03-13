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Удар по Кривому Рогу: количество погибших выросло до 4. ФОТО

В больнице Кривого Рога, который россияне обстреляли вчера, 12 марта, скончалась женщина, которая получила ранения в результате атаки. Число погибших от ракетного удара возросло до 4 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Пострадали – 43. Из них, по уточненным данным, 12 детей. В медучреждениях остаются 20 пострадавших. Четверо взрослых и двое детей – "тяжелые"", - говорится в сообщении. По словам Лысака, в результате атаки разрушениям подверглись около 20 многоэтажек, два садика и школы, предприятие, админздание, магазин, склад. Повреждениям подверглись также гражданские автомобили.

Напомним, российские захватчики вечером 12 марта нанесли ракетный удар по жилым домам Кривого Рога.

Также смотрите: После ракетной атаки в больницах Кривого Рога находятся более 20 человек, среди них 8 "тяжелых", в том числе 3 ребенка, - ОВА. ФОТО

Наслідки Кривий Ріг
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Автор: 

Кривой Рог (1406) обстрел (27652) Днепропетровская область (4048)


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Топ комментарии
+5
Керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Цей президент зі своєю клікою має бути відправленим у відставку і під суд! Вони спеціально дають добивати Україну, щоб кинути її знекрівлену під ноги окупантам і підписати капітуляцію.
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13.03.2024 08:27
+3
Можно на нычку спидом заражать, они потом приедут домой и баб своих с любовницами перезаражают, а те в свою очередь своих мужиков, а те мужики своих любовниц и понеслась
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13.03.2024 08:33
+3
Хуже, чем есть, уже не станет.

"Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, на нее пришлось почти 4% из 1,5 млн заражений по всему миру, следует из данных ЮНЭЙДС и ECDC. По этому показателю Россия обогнала Танзанию, Уганду и Кению."
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13.03.2024 08:43
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Керівництво країни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Цей президент зі своєю клікою має бути відправленим у відставку і під суд! Вони спеціально дають добивати Україну, щоб кинути її знекрівлену під ноги окупантам і підписати капітуляцію.
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13.03.2024 08:27 Ответить
Поясніть,яким чином«не дасть»?
Вже було«ми не віддамо Залужного».
Потужно висловимося проти у цензорі?
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13.03.2024 08:49 Ответить
Пояснюю-ЗСУ буде проти.
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13.03.2024 08:54 Ответить
Але хіба лише теперішнє керівництво винувате в тому що в нас немає задовільного ППО?. Всі попередні президенти, уряди та міністри оборони гарно приклались ло того, щоб в на його не було.
Нагадаю, що в 1991 році в нас була приблизно 1500 засобів ППО. А в 2014 році їх залишилося десь 120. То в цьому що теж Зеленський винуватий? Останні бомбардувальники порізали при Ющенко, він теж закрив всі артилерійські училища. а тепер ця сволоч ходить і скрізь торгує своєю покоцаною мордою.
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13.03.2024 09:07 Ответить
Ну раз так, то цьому керівництву можна теж як папередники
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13.03.2024 09:25 Ответить
Хтось хоче поговорити про милосердя до полонених рашистів? (особливо якщо згадати збитих у 2022 році пілотів, які, наприклад, бомбардували Чернігів). Їх треба утримувати в таких умовах, щоб вони ставали інвалідами без жодного шансу на повернення до бойової чи навчально-льотної роботи після обміну. Бажано, щоб здихали через деякий час після повернення нараZZію від набутих в полоні невиліковних хвороб.
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13.03.2024 08:30 Ответить
Можно на нычку спидом заражать, они потом приедут домой и баб своих с любовницами перезаражают, а те в свою очередь своих мужиков, а те мужики своих любовниц и понеслась
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13.03.2024 08:33 Ответить
Хуже, чем есть, уже не станет.

"Россия вошла в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, на нее пришлось почти 4% из 1,5 млн заражений по всему миру, следует из данных ЮНЭЙДС и ECDC. По этому показателю Россия обогнала Танзанию, Уганду и Кению."
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13.03.2024 08:43 Ответить
Старый анекдот.

Парня призывают в армию служить за границей. Отец его наставляет:
- С женщинами - ни-ни! А то заразишься, заразишь свою жену, она - меня, я - твою
мать, а ты знаешь, какая у нас мать - заразит всю деревню!
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13.03.2024 09:42 Ответить
Не зря Вова забрал своих родителей из Кривого Рога в начале войны ... хорошо теперь папе Саше и маме Риме . К сожалению , у абсолютного большинства граждан нет таких возможностей , как у Вовы - купить виллу в израильском Ришпоне и отправить туда своих родителей. Хотя , сам он всем говорил - "Кожен з вас Президент"! Оказалось, это у него такой черный юмор.
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13.03.2024 11:45 Ответить
 
 