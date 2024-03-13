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Здание ФСБ в Белгороде атаковал БПЛА, - росСМИ. ФОТО

Беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Белгороде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

По данным российских оперативных служб, пострадавших якобы нет, поврежден фасад здания и выбиты окна.

Атака на Бєлгород

Атака на Бєлгород

Автор: 

ФСБ (1941) Белгород (457)


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Вибиті вікна? То святе...
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13.03.2024 09:26 Ответить
Не Білгород, а прохідний двір.
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13.03.2024 09:28 Ответить
Таки нікого не було, вони ще коли потікали до Мацкви…
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13.03.2024 09:27 Ответить
Не важно что только окна пострадали. Зато весь мир а особенно рашисты видят что кремлевский режим и даже такое страшное ФСБ вполне уязвимое. Ето как рабы увидят что ихнего хозяина отпи*здили. Уже никогда у него не будет такого авторитета как до етого. Опущеный гопник ето уже позор двора.
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13.03.2024 09:35 Ответить
Згадалось-бєйтє па центрам прінятія рєшеній...
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13.03.2024 09:35 Ответить
Зотілося побачити щось схоже на миколаївську мерію, чи хоча б на штаб чф рф у севастополі. . Але вже що є, то є. Все одно гарно.
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13.03.2024 09:37 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/13/7446228/ Дроны СБУ атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода в России - источник
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13.03.2024 10:40 Ответить
https://t.me/voynareal/85417 Сьогодні вночі СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи - не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська обл) та Кірішах (Ленінградська обл). Джерела підтверджують, що ці атаки - продовження низки спецоперацій по ворожим НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки. «Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу рф. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян», - додає джерело. Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні НПЗ входять у топ-5 найбільших заводів у рф. Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони
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13.03.2024 10:53 Ответить
 
 