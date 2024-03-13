Здание ФСБ в Белгороде атаковал БПЛА, - росСМИ. ФОТО
Беспилотник атаковал здание ФСБ РФ в Белгороде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
По данным российских оперативных служб, пострадавших якобы нет, поврежден фасад здания и выбиты окна.
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ПП Уксусов
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Василь Довганенко #589385
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Олександр ВАЛОВИЙ
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Alex Nosov #582146
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Александр Чуднивец #474549
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Дональд #589435
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