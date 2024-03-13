Будівлю ФСБ у Бєлгороді атакував БПЛА, - росЗМІ. ФОТО
Безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Бєлгороді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
За даними російських оперативних служб, постраждалих нібито немає, пошкоджено фасад будівлі та вибито вікна.
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ПП Уксусов
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