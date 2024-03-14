На Черниговщине бетонируют границы, - ОВА. ФОТО
На одном из участков границы в Черниговской области продолжаются работы по фортификации.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Инженерные работы выполняет частная компания.
"Строители очень мотивированы, ведь осознают важность выполнения своей задачи на должном уровне. На фото – защитные огневые сооружения закрытого типа. Бетонируем границу", – уточнил Чаус.
Топ комментарии
+15 Василь Воробець
показать весь комментарий14.03.2024 15:33 Ссылка
+11 Gary Grant
показать весь комментарий14.03.2024 15:33 Ссылка
+11 Александр Заболотный #579038
показать весь комментарий14.03.2024 15:35 Ссылка
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кошмарний сон будівельника або зрада ?
Порох вимагає створення ТСК по фортифікації, бо зараз для нас це питання життя та смерті
Україні потрібен Гетьман та ЯО !
закопаними по дурному будматеріалами
це не фортифікація, панове, це - фікція !!!!
у кращому випадку, або свідома держзрада
ВІйськові інженери, до цього не причепні. Судячи з приведених споруд.
на чому тримається бетонна конструкція на першому фото ? на соснових стовпах ?
є ж правила фортифікації, чорти забирай ! ось Чехословацькі довоєнні - за 2 роки було збудовано з бетону 10 000 "легких піхотних дотів" тип 37
Замість того щоби розробити або взяти типові проекти хочь з срср , використовують будівельні фірми які навіть при будівництві будинків крали. А зараз просто закопують в землю весь непотріб.
а ЗСУ так і залишаться БЕЗ фортифікації
зараз із дистанційними вогневими модулями можна зробити набагато краще !!!
2. Нам показывают т.н. оборонные укрепления ГДЕ УГОДНО, только не там где они жизненно необходимы прямо сейчас. (а по-большому счету, "на вчера")
3. Сколько времени возводили этот "сложнейший инженерный комплекс"? Какими силами?
4. Сколько всего возведено подобных ДОТов? За какой период времени?
5. Осуществлялась ли военная приемка?
6. Ну и самое интересное: стоимость куба леса, тонны бетона, тонны арматуры и т.п.
Без ответов на эти вопросы, это просто очередная отмазка очередного назначенца о "бурной деятельности" ...
Ну, еще бы, такое пелилово поперло.