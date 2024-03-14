На Черниговщине бетонируют границы, - ОВА. ФОТО

На одном из участков границы в Черниговской области продолжаются работы по фортификации.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Инженерные работы выполняет частная компания.

"Строители очень мотивированы, ведь осознают важность выполнения своей задачи на должном уровне. На фото – защитные огневые сооружения закрытого типа. Бетонируем границу", – уточнил Чаус.

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